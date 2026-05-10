Έβγαλε την Κόμο στην Ευρώπη ο Δουβίκας, φουλάρει για Champions League

Ήταν εκείνος που «τραβούσε» την Κόμο όλη την σεζόν με συνέπεια. Ήταν αυτός που έμελλε να χαρίσει στην ιταλική ομάδα και την παρουσία στα ευρωπαϊκά Κύπελλα της επόμενης χρονιάς…

Για τον Τάσο Δουβίκα ο λόγος, με τον διεθνή Έλληνα σέντερ φορ να πετυχαίνει το νικητήριο τέρμα και υπ’ αριθμόν 13 στην Serie A φέτος για τους Λομβαρδούς, στο εκτός έδρας 1-0 απέναντι στην Ελλάς Βερόνα, σήμερα (10/05), για την 36η αγωνιστική!

Αποτέλεσμα που, σφράγισε ουσιαστικά και την παρουσία της Κόμο είτε στο Europa League, ούσα πέμπτη και έχοντας 65 πόντους την δεδομένη χρονική στιγμή, είτε στο Conference League. Καθώς η έβδομη Αταλάντα βρίσκεται στο -10, έχοντας να παίξει τρία ματς.

Παράλληλα, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας απέχει μόλις δύο βαθμούς από την τέταρτη Μίλαν, που έχει επίσης έναν αγώνα λιγότερο, καθώς και δύο από την τρίτη Γιουβέντους, ελπίζοντας βάσιμα ακόμα και για έξοδο στο επόμενο Champions League!

Η Kόμο άνοιξε το σκορ στο 71’, με τον Δουβίκα, όπως προείπαμε, ενώ τρία λεπτά μετά οι -ήδη υποβιβασμένοι- γηπεδούχοι ισοφάρισαν, αλλά το τέρμα του Μπάουι ακυρώθηκε μέσω VAR, για οφσάιντ του Βαλεντίνι στο ξεκίνημα της φάσης.

