Επτά αλλαγές από Λοσάδα στην ενδεκάδα του Απόλλωνα για ΑΠΟΕΛ

Τουλάχιστον έναν βαθμό για να εξασφαλίσει και μαθηματικά ευρωπαϊκό εισιτήριο (με νίκη κλειδώνει και την τρίτη θέση) επιδιώκει να πάρει ο Απόλλωνας στο εντός έδρας ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ για την 8η αγωνιστική των πλέι οφ.

Ο Ερνάν Λοσάδα παρατάσσει την ομάδα της Λεμεσού με επτά αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα με την ΑΕΚ, καθώς διατήρησε στο αρχικό σχήμα μόνο τους Κουν, Άδωνη, Μαλεκκίδη και Μπράουν.

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα: Κουν, Γκασπάρ, Άδωνη, Κβίντα, Μαλεκκίδης, Μπράουν, Λιούμπιτς, Ασουνσάο, Εσκρίτσε, Ροντρίγκες, Τόμας.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Στυλιανού, Λέουβενμπεργκ, Λαμ, Σιήκκης, Βάισμπεκ, Βρίκκης, Γιούσεφ, Χαραλάμπους, Ρωτής, Πολυβίου.