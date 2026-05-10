Η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο ΓΣΠ

Το θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της πρωταθλήτριας Ομόνοιας ψάχνει η ΑΕΚ προκειμένου να κλείσει θετικά τη σεζόν τερματίζοντας στη δεύτερη θέση.

Ο προπονητής της ομάδας της Λάρνακας Χαβιέρ Ροθάδα προχώρησε σε μπόλικες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον αγώνα με τον Απόλλωνα. Συγκεκριμένα σε εφτά, με τους Μιλίτσεβιτς, Πονς, Λέδες και Ιβάνοβιτς να διατηρούνται στο αρχικό σχήμα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Παρασκευάς, Ιωάννου, Μιλίτσεβιτς, Μιραμόν, Πονς, Λέδες, Κυριάκου, Μουντραντζίγια, Γκονζάλες, Καρδερό, Ιβάνοβιτς.