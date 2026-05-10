Λίφτινγκ από Μπεργκ στην ενδεκάδα της Ομόνοιας για το ματς... φιέστα
Άλλο ένα τρίποντο θα επιδιώξει να πάρει η Ομόνοια στον εντός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ τον οποίον θα ακολουθήσει η απονομή του τροπαίου και η φιέστα των πρασίνων. Ο Χένινγκ Μπεργκ προέβη σε πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με την Πάφο. Στο αρχικό σχήμα παρέμειναν μονάχα οι Μάριτς και Οντουμπάντζο.
Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κουλιμπαλί, Σίμιτς, Οντουμπάντζο, Άιτινγκ, Μάριτς, Τάνκοβιτς, Σεμέδο, Εβάντρο, Μαέ.