Έκτος στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κροατίας ο Μάριος Γεωργίου

Νέα επιτυχία για τον Μάριο Γεωργίου, ο οποίος ανήμερα του Πάσχα πήρε την έκτη θέση στο Μονόζυγο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάχθηκε στο Όσιγιεκ της Κροατίας.

Ο Κύπριος γυμναστής, στον τελικό του τελευταίου φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, βαθμολογήθηκε με 14.066. Σημειώνεται ότι είχε προκριθεί στον τελικό με την όγδοη καλύτερη βαθμολογία (13.633).

Θυμίζουμε ότι ο Μάριος Γεωργίου ήρθε μία εβδομάδα μετά το αργυρό μετάλλιο που είχε κατακτήσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε στο Κάιρο.

Σημαντικές επιτυχίες κατέγραψε και η Βέρα Τουγκολουκοβα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ρυθμικής Γυμναστικής που διεξήχθη στην Τασκένδη. Αρχικά το Σάββατο (11/04) κατέκτησε την 5η θέση στο Σύνθετο Ατομικό, κι έπειτα την Κυριακή (12/04) είχε τρία πολύ καλά πλασαρίσματα στους τελικούς των οργάνων. Συγκεκριμένα κατετάγη 4η στην κορδέλα, 6η στην μπάλα και 8η στο στεφάνι.

