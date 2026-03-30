Το OMONOIA FOUNDATION στηρίζει την παγκύπρια εκστρατεία αιμοδοσίας «Πρωτάθλημα Αίματος»

Το OMONOIA FOUNDATION ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη στήριξή του στην παγκύπρια εκστρατεία αιμοδοσίας «Πρωτάθλημα Αίματος», μια πρωτοβουλία υψηλής κοινωνικής αξίας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (Cyprus Red Cross Society – CRCS), σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος, την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών.

Το «Πρωτάθλημα Αίματος» αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία που αξιοποιεί τη δυναμική και την απήχηση του ποδοσφαίρου, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και την καλλιέργεια κουλτούρας τακτικής αιμοδοσίας στην κυπριακή κοινωνία.

Το OMONOIA FOUNDATION, πιστό στη δέσμευσή του για ουσιαστική κοινωνική προσφορά, στηρίζει ενεργά δράσεις που προάγουν την αλληλεγγύη, τη ζωή και τη συλλογική ευθύνη.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε όλους τους φιλάθλους της ομάδας μας, αλλά και όλους τους φιλάθλους, να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δύναμη της προσφοράς.

Η συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις ενισχύει το μήνυμα ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει ισχυρό φορέα κοινωνικής αλλαγής και να συμβάλει ουσιαστικά στην υποστήριξη της κοινωνίας.

Το OMONOIA FOUNDATION καλεί το κοινό να αγκαλιάσει την εκστρατεία και να συμμετάσχει ενεργά, αποδεικνύοντας ότι η αιμοδοσία είναι μια πράξη ζωής.