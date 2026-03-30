ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το OMONOIA FOUNDATION στηρίζει την παγκύπρια εκστρατεία αιμοδοσίας «Πρωτάθλημα Αίματος»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το OMONOIA FOUNDATION ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη στήριξή του στην παγκύπρια εκστρατεία αιμοδοσίας «Πρωτάθλημα Αίματος», μια πρωτοβουλία υψηλής κοινωνικής αξίας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (Cyprus Red Cross Society – CRCS), σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος, την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών.

Το «Πρωτάθλημα Αίματος» αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία που αξιοποιεί τη δυναμική και την απήχηση του ποδοσφαίρου, με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και την καλλιέργεια κουλτούρας τακτικής αιμοδοσίας στην κυπριακή κοινωνία.

Το OMONOIA FOUNDATION, πιστό στη δέσμευσή του για ουσιαστική κοινωνική προσφορά, στηρίζει ενεργά δράσεις που προάγουν την αλληλεγγύη, τη ζωή και τη συλλογική ευθύνη.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε όλους τους φιλάθλους της ομάδας μας, αλλά και όλους τους φιλάθλους, να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δύναμη της προσφοράς.

Η συμμετοχή σε τέτοιες δράσεις ενισχύει το μήνυμα ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει ισχυρό φορέα κοινωνικής αλλαγής και να συμβάλει ουσιαστικά στην υποστήριξη της κοινωνίας.

Το OMONOIA FOUNDATION καλεί το κοινό να αγκαλιάσει την εκστρατεία και να συμμετάσχει ενεργά, αποδεικνύοντας ότι η αιμοδοσία είναι μια πράξη ζωής.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

