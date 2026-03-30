ΚΟΕ: Στήριξη στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στηρίζει διαχρονικά τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και με ιδιαίτερη χαρά έδωσε το παρών της στο φιλανθρωπικό Ράλι «48 Ώρες Κύπρος», το οποίο διοργανώθηκε για 21η συνεχή χρονιά από την Ομοσπονδία Κλασικού Αυτοκινήτου Κύπρου (ΟΚΑΚ) με Χρυσό Χορηγό την “ESSO / eWise”.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή στήριξη της Επιτροπής στο σημαντικό έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου.

Την εκκίνηση του Ράλι έδωσε ο Υπουργός Μεταφορών, κ. Αλέξης Βαφεάδης, από τις εγκαταστάσεις της Αροδαφνούσας στον Στρόβολο, ενώ παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης (Πρόεδρος ΕΟΑ Λευκωσίας), ο κ. Αλέκος Σταμάτης (Πρόεδρος Αντικαρκινικού Συνδέσμου), η και Νατάσα Πηλείδου (Διευθύνουσα Σύμβουλος Med Energywise Ltd) καθώς και οι κ.κ. Κώστας Παμπαλλής (Πρόεδρος ΟΚΑΚ) και Γιώργος Γεωργιάδης (Εκπρόσωπος ΟΚΑΚ στην ΚΟΕ).

Ιδιαίτερη διάκριση σημείωσε το Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ, κ. Γιώργος Παπαγεωργίου, ο οποίος με συνοδηγό την κα Λίντα Μουσουλίδου κατέλαβαν την 3η θέση στη γενική κατάταξη του αγώνα.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συνεχίζει να στέκεται αρωγός σε δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο, ενισχύοντας πρωτοβουλίες που προάγουν την αλληλεγγύη και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Επιπρόσθετα απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Διαμαντένιο Χορηγό) τις EUROBANK και LOGICOM (Platinum Partners) και την ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ (Χρυσό Χορηγό), για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.