Κατά του VAR η πλειοψηφία των φιλάθλων στην Premier League, σύμφωνα με έρευνα

Περισσότεροι από το 75% των φιλάθλων της Premier League δεν υποστηρίζουν τη συνέχιση της χρήσης του VAR, σύμφωνα με έρευνα της Football Supporters Association (Ένωση Φιλάθλων Ποδοσφαίρου, FSA).

Η διαδικτυακή έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 26 Φεβρουαρίου έως 23 Μαρτίου, με τη συμμετοχή σχεδόν 8.000 φιλάθλων ομάδων της κορυφαίας κατηγορίας, όπως ανέφερε η FSA.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 75,7% των ερωτηθέντων τάσσεται κατά της χρήσης του VAR, ενώ το 91,7% εκτιμά ότι έχει αφαιρέσει τον αυθορμητισμό από τους πανηγυρισμούς των γκολ.

«Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν προηγούμενη έρευνα της FSA το 2021, όπου οι φίλαθλοι είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για την εισαγωγή του VAR», δήλωσε ο υπεύθυνος του δικτύου Premier League της FSA, Τόμας Κονκάνον. «Έχουμε ήδη κοινοποιήσει τα αποτελέσματα στην Premier League και στην PGMO και αναμένουμε να συζητήσουμε μαζί τους τα συμπεράσματα».

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2024 οι ομάδες της Premier League ψήφισαν υπέρ της διατήρησης του VAR, παρά την έντονη κριτική που έχει δεχθεί το σύστημα. «Παρότι το VAR οδηγεί σε πιο ακριβείς αποφάσεις, συμφωνήθηκε ότι απαιτούνται βελτιώσεις προς όφελος του παιχνιδιού και των φιλάθλων», ανέφερε τότε η λίγκα σε ανακοίνωσή της.

 

