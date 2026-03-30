Ο Σολωμού κερδίζει το στοίχημα στην ΕΝΠ

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ο Σολωμού κερδίζει το στοίχημα στην ΕΝΠ

Ο 21χρονος άσος κερδίζει το στοίχημα στην Ένωση.

Στην πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα επί της Ομόνοιας Αραδίππου, ο Σίμος Σολωμού ήταν ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν για την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Ο 21χρονος Παραλιμνίτης ποδοσφαιριστής αν και μέσος εντούτοις παίζει αριστερός μπακ και δείχνει πως έχει τα φόντα να καθιερωθεί στην Ένωση. Μετράει 16 συμμετοχές και έχει όλο το μέλλον μπροστά του.

Ο Σολωμού αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Αγία Νάπα. Πριν πάει στην Ένωση είχε διακριθεί με τη φανέλα της Αγίας Νάπας και τούτο το εξαργύρωσε με τη μεταγραφή του στην Ένωση.

Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι προετοιμάζει την ομάδα για τον αγώνα του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό στο «Τάσος Μάρκου». Μετά τη νίκη επί της Ομόνοιας Αραδίππου η προετοιμασία γίνεται μέσα σε ένα πολύ καλό κλίμα. Ο Μαρκόφσκι και οι παίκτες του με ανεβασμένο το ηθικό θέλουν να δώσουν συνέχεια στις επιτυχίες και με τον Ολυμπιακό.

