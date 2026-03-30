Πλάνο χωρίς Αντερέγκεν

Χωρίς τον Αντερέγκεν θα πάει στο παιχνίδι με την Ανόρθωση ο Εθνικός. Ο Αργεντινός επιθετικός συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό καρτών και ενόψει Ανόρθωσης δεν είναι στο πλάνο του Βέσκο Μιχαλΐοβιτς. Πρόκειται για την πιο σημαντική απουσία που μπορούσε να έχει ο προπονητής αφού εκτός των άλλων ο Αντερέγκεν είναι και ο πρώτος σκόρερ του Εθνικού. Ενόψει Ανόρθωσης η απουσία του πονοκεφαλιάζει τον Μιχαήλοβιτς.

Καμπρέρα και ΑΕΚ

Σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν ευρέως, ο Αντερέγκεν υπέγραψε στην ΑΕΚ. Συνεπώς τη νέα χρονιά ο Αργεντινός άσος θα μετακομίσει από το Δασάκι στην Αρένα. Δρομολόγιο που έκανε ακόμη ένας Αργεντινός ο πρώην Αχνιώτης ο Έντζο Καμπρέρα. Θυμίζουμε ότι και ο Καμπρέρα διακρίθηκε με τη φανέλα του Εθνικού και μεταγράφηκε στην ΑΕΚ.

Η προετοιμασία

Η προετοιμασία του Εθνικού για τον αγώνα της Κυριακής με την Ανόρθωση συνεχίζεται. Ο Μιχαΐλοβιτς προετοιμάζει εντατικά την ομάδα του ώστε να την παρουσιάσει πανέτοιμη κόντρα στην Ανόρθωση.