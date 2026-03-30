ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλάνο χωρίς Αντερέγκεν

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Πρόκειται για την πιο σημαντική απουσία που μπορούσε να έχει ο Μιχαΐλοβιτς

Χωρίς τον Αντερέγκεν θα πάει στο παιχνίδι με την Ανόρθωση ο Εθνικός. Ο Αργεντινός επιθετικός συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό καρτών και ενόψει Ανόρθωσης δεν είναι στο πλάνο του Βέσκο Μιχαλΐοβιτς. Πρόκειται για την πιο σημαντική απουσία που μπορούσε να έχει ο προπονητής αφού εκτός των άλλων ο Αντερέγκεν είναι και ο πρώτος σκόρερ του Εθνικού. Ενόψει Ανόρθωσης η απουσία του πονοκεφαλιάζει τον Μιχαήλοβιτς.

Καμπρέρα και ΑΕΚ

Σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν ευρέως, ο Αντερέγκεν υπέγραψε στην ΑΕΚ. Συνεπώς τη νέα χρονιά ο Αργεντινός άσος θα μετακομίσει από το Δασάκι στην Αρένα. Δρομολόγιο που έκανε ακόμη ένας Αργεντινός ο πρώην Αχνιώτης ο Έντζο Καμπρέρα. Θυμίζουμε ότι και ο Καμπρέρα διακρίθηκε με τη φανέλα του Εθνικού και μεταγράφηκε στην ΑΕΚ.

Η προετοιμασία

Η προετοιμασία του Εθνικού για τον αγώνα της Κυριακής με την Ανόρθωση συνεχίζεται. Ο Μιχαΐλοβιτς προετοιμάζει εντατικά την ομάδα του ώστε να την παρουσιάσει πανέτοιμη κόντρα στην Ανόρθωση.

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

