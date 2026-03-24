ΦΩΤΟ: Νικητής με μόλις μια απώλεια ο Άγγελος Αβραάμ της ΣΚΟΛΕΜ

Μετά από εξαιρετική εμφάνιση και απώλεια μόλις ενός δίσκου, ο Άγγελος Αβραάμ της ΣΚΟΛΕΜ κέρδισε πανηγυρικά το «Κύπελλο Κερύνειας» ΚΟΜΠΑΚ, δεύτερο Πρωταθληματικό αγώνα ΚΟΜΠΑΚ του 2026.

Ο Σκοπευτής της ΣΚΟΛΕΜ, είχε τρία 25άρια και ένα 24άρι και με 99/100 κατέκτησε την πρώτη θέση στη Γενική κατάταξη, εξασφαλίζοντας το βαρύτιμο τρόπαιο.

Με μόλις ένα δίσκο διαφορά 98/100 (24+24+25+25), ο Λεύκιος Μιλτιάδους, επίσης της ΣΚΟΛΕΜ κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη Γενική Κατάταξη, ενώ η τρίτη θέση, κρίθηκε σε αγώνα μπαράζ μεταξύ τεσσάρων Σκοπευτών, οι οποίοι ισοβάθμησαν με 97/100. Πρόκειται για τους Κύπρο Κυπριανού της ΣΚΟΛΕΥ, Χάρη Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΕΜ, Γιώργο Κυπραίο επίσης της ΣΚΟΛΕΜ και Γιώργο Κωνσταντινίδη της ΣΚΟΛΕΥ.

Ο αγώνας μπαράζ είχε συναρπαστική εξέλιξη, καθώς η τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και έκτη θέση κρίθηκαν με ένα δίσκο διαφορά. Ο Κύπρος Κυπριανού κατέκτησε τελικά την τρίτη θέση με 23 επιτυχίες. Τέταρτος κατετάγη ο Χάρης Κωνσταντίνου με 22 επιτυχίες, πέμπτος ο Γιώργος Κυπραίος με 21 επιτυχίες και έκτος ο Γιώργος Κωνσταντινίδης με 20 επιτυχίες, συμπληρώνοντας έτσι την πρώτη εξάδα στη Γενική Κατάταξη (OVERALL).

Στη Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, νικητής αναδείχθηκε ο Μάριος Κυριάκου της ΣΚΟΕΠΑ με 95/100. Δεύτερος κατετάγη ο Πάμπος Πιττής της ΣΚΟΚΕΡ με 93/100 και τρίτος ο Ηλίας Σταμπόλης της ΣΚΟΛΑΡ με την ίδια επίδοση 93/100.

Στην Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Σωτήρης Χ΄Κουμή της ΣΚΟΕΠΑ με 94/100. Δεύτερος κατετάγη ο Σώζος Σεϋμένης της ΣΚΟΑΜ με 93/100 και τρίτος ο Δημήτρης Άσπρου της ΣΚΟΕΠΑ με την ίδια επίδοση 93/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ, επικράτησε ο Πάμπος Πιττής της ΣΚΟΚΕΡ, ο οποίος κατέκτησε και τη δεύτερη θέση στη Β΄ Κατηγορία με 93/100. Δεύτερος κατετάγη ο Αντώνης Αντωνίου της ΣΚΟΛΕΜ με 91/100 και τρίτος ο Γιώργος Κασενίδης της ΣΚΟΛΑΡ με την ίδια επίδοση 91/100.

Στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ, την πρώτη θέση εξασφάλισε ο Κώστας Κωνσταντίνου της ΣΚΟΛΑΡ με 92/100. Δεύτερος κατετάγη ο Κωστάκης Νεοκλέους επίσης της ΣΚΟΛΑΡ με 91/100 και τρίτος ο Μίκης Φυλακτού της ΣΚΟΛΕΥ με 89/100.

Τέλος στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ, νικητής αναδείχθηκε ο Γιάροσλαβ Νόβικοφ της ΣΚΟΛΕΜ με 91/100. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε ο Άριστος Αριστοφάνους της ΣΚΟΛΑΡ με 90/100 και την τρίτη ο Αλέξανδρος Πιερέττης της ΣΚΟΕΠΑ με 88/100.

Τα έπαθλα στους νικητές όλων των κατηγοριών απένειμαν ο Πρόεδρος της ΣΚΟΚΕΡ και Γενικός Γραμματέας της ΣΚΟΚ Μιχάλης Διάκος, ο Αντιπρόεδρος της ΣΚΟΚΕΡ και Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής ΦΙΤΑΣΚ της ΣΚΟΚ Γρηγόρης Τούμπας, το μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚΕΡ Κυριάκος Σκορδής, ο Πρόεδρος της ΣΚΟΛΑΡ που φιλοξένησε τον αγώνα και Αντιπρόεδρος της ΣΚΟΚ Κώστας Κωνσταντίνου, ο Πρόεδρος της ΣΚΟΑΜ και μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Λουκάς Χάματσος και ο Επίτιμος Πρόεδρος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου Δημήτρης Λόρδος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – OVERALL

1. Άγγελος Αβραάμ ΣΚΟΛΕΜ 99/100

2. Λεύκιος Μιλτιάδους ΣΚΟΛΕΜ 98/100

3. Κύπρος Κυπριανού ΣΚΟΛΕΥ 97/100 + 23

4. Χάρης Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΕΜ 97/100 + 22

5. Γιώργος Κυπραίος ΣΚΟΛΕΜ 97/100 + 21

6. Γιώργος Κωνσταντινίδης ΣΚΟΛΕΥ 97/100 + 20

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Μάριος Κυριάκου ΣΚΟΕΠΑ 95/100

2. Πάμπος Πιττής ΣΚΟΚΕΡ 93/100

3. Ηλίας Σταμπόλης ΣΚΟΛΑΡ 93/100

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1. Σωτήρης Χ΄ Κουμή ΣΚΟΕΠΑ 94/100

2. Σώζος Σεϋμένης ΣΚΟΑΜ 93/100

3. Δημήτρης Άσπρου ΣΚΟΕΠΑ 93/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ

1. Πάμπος Πιττής ΣΚΟΚΕΡ 93/100

2. Αντώνης Αντωνίου ΣΚΟΛΕΜ 91/100

3. Γιώργος Κασενίδης ΣΚΟΛΑΡ 91/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

1. Κώστας Κωνσταντίνου ΣΚΟΛΑΡ 92/100

2. Κωστάκης Νεοκλέους ΣΚΟΛΑΡ 91/100

3. Μίκης Φυλακτού ΣΚΟΛΕΥ 89/100

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Γιάροσλαβ Νόβικοφ ΣΚΟΛΕΜ 91/100

2. Άριστος Αριστοφάνους ΣΚΟΛΑΡ 90/100

3. Αλέξανδρος Πιερέττης ΣΚΟΕΠΑ 88/100













