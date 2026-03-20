Άγγιξε το μετάλλιο ο Π. Χριστοδουλίδης στο Grand Slam της Τιφλίδας

Τη σημαντικότερη νίκη αλλά και την πιο μεγάλη διάκριση της καριέρας του σημείωσε ο 21χρονος Τζουντόκα Πέτρος Χριστοδουλίδης στο Grand Slam της Tιφλίδας. Στη φάση των «32» κέρδισε τον αργυρό Ολυμπιονίκη Willian Lima από τη Βραζιλία. Εν τέλει αγωνίστηκε στον αγώνα του χάλκινου μεταλλίου όπου έχασε από το Γεωργιανό Tornike Gigauri και κατέλαβε την πέμπτη θέση που είναι η σπουδαιότερη επιτυχία της καριέρας του. Παίρνει 360β και θα μπει στο Top40 της Παγκόσμιας Κατάταξης των -66kg, για πρώτη φορά στην καριέρα του. Σήμερα είναι στο Νο43.

Οι αγώνες Grand Slam δίνουν τους πιο πολλούς πόντους, μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το ετήσιο Masters.

Η πορεία προς το ρεπεσάζ

Ο Χριστοδουλίδης ξεκίνησε τον αγώνα με νίκη επί του Ινδού Majgul Rohit Basir ενώ στους «32» βρήκε τον Βραζιλιάνο Ολυμπιονίκη. Τον οδήγησε στην παράταση όπου με αστείρευτες δυνάμεις και τον ενθουσιασμό ενός 21χρονου, λύγισε τον μεγάλο του αντίπαλο με ippon, βγάζοντάς τον νοκ άουτ. Ένα εντυπωσιακό ippon που αναπαρήχθη από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και προκάλεσε εντύπωση σε όλη τη διεθνή κοινότητα του Τζούντο.

Συνεχίζοντας την καταπληκτική πορεία του στους «16» επικράτησε του Γεωργιανού Lasha Nadiradze, κερδίζοντας την αποβολή του. Κατόπιν στα προημιτελικά έχασε από τον Καζακστανό Serikbayev ο οποίος προκρίθηκε στον τελικό και έστειλε τον Πέτρο στο ρεπεσάζ για το χάλκινο μετάλλιο.

Αρχικά κέρδισε τον Ortikov από το Ουζμπεκιστάν αλλά στον αγώνα του χάλκινου ηττήθηκε από το Γεωργιανό Gigauri.

Η εμφάνιση του Χριστοδουλίδη Grand Slam της Tιφλίδας αποδεικνύει την εντυπωσιακή πρόοδο και την αγωνιστική του ωρίμανση σε διεθνές επίπεδο.

Τις προσπάθειες του Πέτρου Χριστοδουλίδη στηρίζουν η Allwyn Κύπρου, η Χαραλαμπίδης/Κρίστης, τα προγράμματα αθλητικών υποτροφιών #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη, Ολυμπιακής Προετοιμασίας του Ιδρύματος «Α.Γ. Λεβέντη» και Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028 της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ έχει την αμέριστη συμπαράσταση του ΚΟΑ, της ΚΟΕ και της Ομοσπονδίας Τζούντο.

Οι άλλοι Κύπριοι

Στην κατηγόρια των -66kg συμμετείχε Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι, ο οποίος στάθηκε άτυχος αφού στον πρώτο αγώνα έχασε από τον Ουκρανό Viskov Nazar Η Σοφία Ασβεστά (-52kg) κέρδισε στους «32» τη Γερμανίδα Stakhov για να ηττηθεί στους «16» από την Pont, μετέπειτα νικήτρια. Η Ασβεστά μπήκε στο ρεπεσάζ αλλά έχασε από την Ισραηλινή Primo.

Το Σάββατο, 21 Μαρτίου θα αγωνιστούν ο Κυπριανός Ανδρέου (-73 kg) και ο Οδυσσέας Γιωργάκης (-81 kg), ενώ την Κυριακή, 22 Μάρτιου θα αγωνιστούν o Άριστος Μιχαήλ (-100kg) και o Γιάννης Αντωνίου (+100kg).