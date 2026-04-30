Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (30/04)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ HD
22:00 Nότιγχαμ Φόρεστ - Άστον Βίλα
Cytavision 1
17:00 U19: Πάφος FC - Oλυμπιακός
Cytavision 2
20:00 Φούτσαλ: ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 3
22:00 Μπράγκα - Φράιμπουργκ
Cytavision 4
22:00 Σαχτάρ - Κρίσταλ Πάλας
Cytavision 5
14:00 Τένις: ATP 1000 – Madrid
21:00 Τένις: ATP 1000 – Madrid
Cytavision 6
22:00 Βαγιεκάνο - Στραμβούργο
Novasports Prime
21:45 Μπάσκετ: Βαλένθια - Παναθηναϊκός
Novasports 4
21:00 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Μονακό
Novasports 5
20:45 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις
Novasports 6
18:00 Τένις: WTA 1000 – Madrid