Οι δύο φορές που ΗΠΑ και Ιράν βρέθηκαν αντιμέτωπες σε Μουντιάλ

Με αφορμή τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, κάνουμε μία αναδρομή στις φορές που οι ΗΠΑ και το Ιράν βρέθηκαν αντιμέτωποι σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η συνεχιζόμενη διαμάχη του Ιράν με τις ΗΠΑ έχει κορυφωθεί τις τελευταίες ημέρες, κυρίως μετά και την δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του κράτους της Μέσης Ανατολής, με τη συμμετοχή μάλιστα της χώρας του Κόλπου στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά να θεωρείται μέχρι και σήμερα αβέβαιη.

Με αφορμή τη σύγκρουση των δύο αυτών κρατών, κάνουμε ιστορική αναδρομή στις φορές που ΗΠΑ και Ιράν διασταύρωσαν τα ποδοσφαιρικά τους «ξίφη» σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου

ΗΠΑ - Ιράν (Γαλλία 1998)

Στην διοργάνωση του 1998, που διεξήχθη στη Γαλλία, με νικήτρια την διοργανώτρια χώρα, η ΗΠΑ κληρώθηκε στον ίδιο όμιλο με το Ιράν μαζί με την Γερμανία και την Γιουγκοσλαβία, με τα δύο αυτα κράτη να έρχονται αντιμέτωπα μεταξύ τους για την 3η αγωνιστική των ομίλων, όντας όμως και οι δύο ήδη αποκλεισμένοι.

Το Ιράν, υπο την καθοδήγηση του Τζαλάλ Ταλέμπι οδήγησε την ομάδα του σε μία νίκη με σκορ 1-2, χάρη στο γκολ των Εστίλ και Μαχνταβίκια στο 40΄και 84΄αντίστοιχα. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 87΄ με το τέρμα του ΜακΜπράιντ.

Ιράν - ΗΠΑ (Κατάρ 2022)

Στην πιο πρόσφατη έκδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο φιλοξένησε το Κατάρ το 2022 με νικήτρια την Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι, οι ΗΠΑ και το Ιράν διασταυρώθηκαν και παλι, 24 χρόνια μετά την τελευταία τους συνάντηση.

Αυτή τη φορά και οι δύο ομάδες πάλευαν για την πρόκριση στην επόμενη φάση, σε έναν αγώνα όπου η νικήτρια θα ήταν εκείνη που θα συνέχιζε στο θεσμό. Εν τέλει οι ΗΠΑ όχι μόνο πήραν την εκδίκηση τους, επικρατώντας με 0-1 χάρη στο γκολ του Πούλισιτς στο 38΄, αλλά απέκλεισαν και το Ιράν που παλευε για δύο αποτελέσματα εν αντιθέσει με την ομάδα του Μπερλχάρτερ που ήθελε μόνο τη νίκη.

Βασικοί στην αναμέτρηση για τους τυπικά γηπεδούχους ήταν οι γνώριμοι στα μέρη μας Μεχντί Ταρέμι, Εχσάν Χατζισαφί και Μιλάντ Μοχαμαντί, ενώ στο 77΄πέρασε ως αλλαγή και ο Καρίμ Ανσαριφάντ.

Μάλιστα, το εν λόγω ματς το προέβαλε σε επανάληψη η FIFA στην συνδρομητική της πλατφόρμα FIFA+ στις 28 Φεβρουαρίου, όταν και πρωτοξεκίνησε η διαμάχη μεταξύ των δύο.

