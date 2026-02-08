Απειλές σε Αμερικανίδα σταρ του πατινάζ μετά από πολιτικά σχόλια που έκανε πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Άμπερ Γκλεν, πρωταθλήτρια και μέλος της ομάδας των ΗΠΑ στο καλλιτεχνικό πατινάζ δήλωσε ότι έχει δεχτεί απειλές μετά από δηλώσεις και πολιτικά σχόλια που έκανε σε συνέντευξη Τύπου στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η 26χρονη έχει κατακτήσει τρεις διαδοχικές φορές το πρωτάθλημα των ΗΠΑ κι είναι και η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε τουλάχιστον τρεις συνεχόμενους τίτλους, μετά τη Μισέλ Κουάν, η οποία είχε κερδίσει οκτώ συνεχόμενους τίτλους από το 1998 έως το 2005.

Η Αμερικανίδα, το 2019 είχε κάνει coming out δηλώνοντας πως είναι αμφιφυλόφιλη και πανσέξουαλ και η ίδια αναφέρει ότι αυτός είναι κι ο λόγος για τον οποίο έχει γίνει εξαιρετική αθλήτρια και διαπρέπει. Μάλιστα, φέτος στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 η ίδια γράφει ιστορία ως η πρώτη queer αθλήτρια που αγωνίζεται στους Αγώνες.

Μετά από τις αντιδράσεις προς το πρόσωπό της και τα μηνύματα μίσους και απειλών που έχει λάβει έπειτα από όσα ανάφερε στη συνέντευξη Τύπου, η 26χρονη έκανε γνωστή την απόφασή της να μείνει εκτός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για κάποιο διάστημα για λόγους ψυχικής υγείας.

Όσα ανέφερε στη Συνέντευξη Τύπου:

«Ελπίζω να μπορέσω να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα μου και τη φωνή μου καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των Αγώνων για να προσπαθήσω να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να παραμείνουν δυνατοί σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Ξέρω ότι κάποιοι θα πουν "είσαι απλώς μια αθλήτρια, κάνε τη δουλειά σου και σταμάτα να μιλάς για πολιτική", αλλά η πολιτική μας επηρεάζει όλους. Είναι κάτι για το οποίο δεν θα σιωπήσω», πρόσθεσε.

Λίγες ημέρες αργότερα, η σταρ του πατινάζ από το Τέξας μοιράστηκε σε story στο Instagram ότι είχε δεχτεί «έναν τρομακτικό όγκο μίσους/απειλών.

Όσα έγραψε στο προσωπικό της προφίλ στο instagram, μετά τις απειλές που δέχτηκε:

«Όταν επέλεξα να αξιοποιήσω ένα από τα υπέροχα πράγματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (την ελευθερία του λόγου) για να εκφράσω το πώς αισθάνομαι ως αθλήτρια που αγωνίζεται για την Team USA σε μια δύσκολη περίοδο για πολλούς Αμερικανούς, τώρα λαμβάνω έναν τρομακτικό όγκο μίσους/απειλών απλώς και μόνο επειδή χρησιμοποίησα τη φωνή μου ΟΤΑΝ ΜΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΕ να μιλήσω για το πώς αισθάνομαι.

«Το περίμενα αυτό, αλλά είμαι απογοητευμένη. Θα περιορίσω προς το παρόν τον χρόνο μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη δική μου ευεξία, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ να χρησιμοποιώ τη φωνή μου για όσα πιστεύω».

athletiko.gr