Yδατοσφαίριση: Στην… στρατόσφαιρα του τίτλου

Μεγάλο παιγνίδι θα γίνει στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λεμεσού, την Κυριακή (14:15) ανάμεσα στον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού και τον ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι που είναι ισόβαθμοι στην κορυφή με τον Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας, αλλά με έναν αγώνα λιγότερο, θέλουν τη νίκη για να διατηρήσουν την πρωτιά και η Λεμεσός για να μπει κι αυτή στο παιγνίδι του τίτλου (διαιτητές: Μπουδράμης Σούλος).

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι στον πρώτο αγώνα, ο ΑΠΟΕΛ είχε νικήσει με 14 – 11. Ο Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας, που βρίσκεται στη 2η θέση αντιμετωπίζει το Σάββατο (12:00) στο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» τον Ναυτικό Όμιλο Πάφου και είναι το απόλυτο φαβορί για τη νίκη (διαιτητές: Καλλής, Χριστοδούλου).

Επίσης το Σάββατο (17: 45), ο Ναυτικός Όμιλος Λευκωσίας θα αντιμετωπίσει το Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου και έχει τον πρώτο λόγο στα προγνωστικά (διαιτητές: Μπουδράμης, Αλκιβιάδης).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΠΟΕΛ 6 6-0-0 18

2. N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 7 6-0-1 18

3. N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ 7 5-0-2 15

4. N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 7 3-0-4 9

5. N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 7 2-0-5 6

6. N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 7 1-0-6 3

7. N.O. ΠΑΦΟΥ 7 1-0-6 3