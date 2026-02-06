ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Yδατοσφαίριση: Στην… στρατόσφαιρα του τίτλου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Yδατοσφαίριση: Στην… στρατόσφαιρα του τίτλου

Μεγάλο παιγνίδι θα γίνει στο ολυμπιακό κολυμβητήριο Λεμεσού, την Κυριακή (14:15) ανάμεσα στον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού και τον ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι που είναι ισόβαθμοι στην κορυφή με τον Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας, αλλά με έναν αγώνα λιγότερο, θέλουν τη νίκη για να διατηρήσουν την πρωτιά και η Λεμεσός για να μπει κι αυτή στο παιγνίδι του τίτλου (διαιτητές: Μπουδράμης Σούλος).

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι στον πρώτο αγώνα, ο ΑΠΟΕΛ είχε νικήσει με 14 – 11. Ο Ναυτικός Όμιλος Λάρνακας, που βρίσκεται στη 2η θέση αντιμετωπίζει το Σάββατο (12:00) στο «Ευαγόρας Παλληκαρίδης» τον Ναυτικό Όμιλο Πάφου και είναι το απόλυτο φαβορί για τη νίκη (διαιτητές: Καλλής, Χριστοδούλου).

Επίσης το Σάββατο (17: 45), ο Ναυτικός Όμιλος Λευκωσίας θα αντιμετωπίσει το Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου και έχει τον πρώτο λόγο στα προγνωστικά (διαιτητές: Μπουδράμης, Αλκιβιάδης).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΠΟΕΛ      6          6-0-0  18

2. N.O. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 7          6-0-1  18

3. N.O. ΛΕΜΕΣΟΥ   7          5-0-2  15

4. N.O. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ     7          3-0-4  9

5. N.O. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 7          2-0-5  6

6. N.O. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ  7          1-0-6  3

7. N.O. ΠΑΦΟΥ        7          1-0-6  3

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Ε.Δ της ΚΟΠ επιστρέφει στην επεξήγηση φάσεων - «Σωστά κλήθηκε ο διαιτητής σε ΓΣΠ και Στέλιος Κυριακίδης»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Copa del Rey

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δίωξη σε Ποντένσε από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα

Ελλάδα

|

Category image

Πέρασαν 68 χρόνια από την τραγωδία του Μονάχου που «ξεκλήρισε» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρουσίαση της εφαρμογής κοινού πλαισίου λειτουργίας για τις Εθνικές μας ομάδες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Yδατοσφαίριση: Στην… στρατόσφαιρα του τίτλου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Προς ολοκλήρωση η α' φάση στο χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Ο τρίτος Κύπριος που ήρθε... με θόρυβο, ετοιμάζεται για ντεμπούτο

ΑΡΗΣ

|

Category image

Η Εθνική Κύπρου έτοιμη για τη μάχη πρόκρισης απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία

Τένις

|

Category image

Βγήκε το φιρμάνι για Καμορανέζι στην Ανόρθωση - Η διάρκεια του συμβολαίου

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χρειάζεται να το αντιστρέψει

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το μεγάλο πριμ για Τούχελ και Άγγλους διεθνείς για κατάκτηση του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει να το κάνει, όπως και στο κύπελλο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αλλάζει... πολιτείες και επίσημα ο Κέλερ - Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη