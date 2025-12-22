Τιμητικές διάκρισεις από ΠΣΑΤ σε Μαρινάκη και Ολυμπιακό

Στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΟΕ «Υιοθετήστε έναν αθλητή» στην πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028, ο Βαγγέλης Μαρινάκης στηρίζει τον παγκόσμιο πρωταθλητή της πάλης Γιώργο Κουγιουμτσίδη, ενώ παράλληλα ενισχύει την προετοιμασία της πρωταθλήτριας ιστιοπλοΐας, Αφροδίτη Ζέγκερς. Οι πρωτοβουλίες αυτές έρχονται να προστεθούν στη σταθερή υλική ενίσχυση που παρέχεται εκ μέρους του στις Εθνικές ομάδες υδατοσφαίρισης, καθώς και στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τον εκσυγχρονισμό του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Το βραβείο που δόθηκε για τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη ήταν ως ειδική τιμητική διάκριση για την πολυετή και ουσιαστική συμβολή του στον ελληνικό αθλητισμό. Το παρέλαβε ο Δ' Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, από τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη. Επίσης ο ΠΣΑΤ τίμησε τον Ολυμπιακό για τα 100 χρόνια αθλητικής και κοινωνικής προσφοράς. Το βραβείο αυτό (που ήταν για τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό και την διοίκηση αλλά και τον πρόεδρό του, Μιχάλη Κουντούρη) παρέδωσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης στον Γενικό Γραμματέα του Ερασιτέχνη, Δημήτρη Νάκο.=

