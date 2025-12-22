Μόνο η Ομόνοια την υπερασπίστηκε!

Σε μεταγενέστερο στάδιο θα ολοκληρωθεί η 15η αγωνιστική αφού ως γνωστό το παιχνίδι της Πάφου με τον ΑΠΟΕΛ, αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου.

Όμως στα αποτελέσματα, διαφαίνεται πως οι γηπεδούχοι είχαν... πρόβλημα. Μόνο η Ομόνοια υπερασπίστηκε την έδρα της. Σε τρία παιχνίδια υπερίσχυσαν οι φιλοξενούμενοι και μάλιστα με το ίδιο σκορ ενώ δύο ολοκληρώθηκαν στην ισοπαλία, με τη μία να είναι κάπως ανέλπιστη αφού η Ομόνοια Αραδίππου κοίταξε στα μάτια τον Άρη.

Ένωση - Ακρίτας 0-1

(45+6' πεν. Xατζηβασίλης)

Άρης - Ομόνοια Αρ. 2-2

(13' Κβιλιτάια, 37' Γκομίς / 22' Γεωργίου, 80' Τελάντερ)

Ανόρθωση - Ολυμπιακός 0-0

Ε.Ν. Ύψωνα - Απόλλων 0-1

(85' Μάρκες)

Πάφος FC - ΑΠΟΕΛ Αναβλήθηκε

Ομόνοια - Εθνικός Άχνας 4-0

(23΄ Παναγιώτου, 61΄ πέν. Σεμέδο, 69΄ Τάνκοβιτς, 80΄ πέν. Γιόβετιτς)

ΑΕΛ - ΑΕΚ 0-1

(26΄ Καμπρέρα)