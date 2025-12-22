Λεβέντης: «Έκανε άσεμνη χειρονομία, έφτυσε σε steward»

Τη δική του εκδοχή έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΛ, Νικόλας Λεβέντης για τα όσα συνέβησαν στο α΄ ημιχρονο του ματς της ΑΕΛ με την ΑΕΚ.

Έκανε παρέμβαση στη συνέντευξη Τύπου και αναφέρθηκε και στη στάση του Ινίγκο Ιδιακέθ, που αποβλήθηκε από τον διαιτητή.

«Είναι δικαίωμα του κύριου Ιδιακέθ να μην σχολιάσει. Όσοι ήταν στο γήπεδο, ήταν ονομαστικά και με κάρτα φιλάθλου. Ο κάθε ένας κρίνεται από τις πράξεις του. Ο βοηθός προπονητή όχι μόνο έκανε άσεμνη χειρονομία, αλλά έφτυσε σε steward. Θα ήταν καλό να τοποθετηθεί και να κακίσει την συμπεριφορά του αδερφού του, παρά να αναφερθεί σε κάτι που γινόταν πίσω από τον πάγκο. Αυτό είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε εμείς και άλλες ομάδες στην Αρένα».