Παγκόσμιος πρωταθλητής και πάλι ο Οζιέ – Ισοφάρισε στις κατακτήσεις τον Λεμπ

Μια μεγάλη επιτυχία για τον Σεμπαστιάν Οζιέ.

Ο Γάλλος οδηγός αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής για ένατη φορά στην καριέρα του, ισοφαρίζοντας την… επίδοση του Σεμπαστιάν Λεμπ.

Ο Οζιέ τερμάτισε στην τρίτη θέση στο ράλι της Σαουδικής Αραβίας, με τον Τιερί Νεβίλ να παίρνει στην πρωτιά. Μία… θέση όμως που του εξασφάλισε τον τίτλο. Με την θέση αυτή στο ράλι στη Σαουδική Αραβία… προσπέρασε στη βαθμολογία τον Ελφιν Εβανς ο οποίος είχε τρεις βαθμούς περισσότερους αλλά στον τελευταίο αγώνα, ήρθε τελευταίος μην καταφέρνοντας να διατηρήσει το προβάδισμα που είχε.

«Τί απίστευτη σεζόν. Η μάχη με τον Ελφιν ήταν πραγματικά εξαιρετική. Οι μεγάλοι πρωταθλητές έχουν μόνο σπουδαίους αντιπάλους. Μας ώθησαν στα όριά μας μέχρι το τελευταίο στάδιο της σεζόν», ήταν τα πρώτα λόγια του Οζιέ μετά τη νίκη του.