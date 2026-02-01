ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τζόκοβιτς: «Συγχαρητήρια Κάρλος, αυτό που έκανες είναι ιστορικό»

H ξεχωριστή αναφορά του Σέρβου θρύλου στον Ράφαελ Ναδάλ που είδε από κοντά τον τελικό.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναγνώρισε την ανωτερότητα του Κάρλος Αλκαράθ και τον αποθέωσε, λέγοντας πως δεν περίμενε να φτάσει σε αυτή την ηλικία στον τελικό ενός Grand Slam.

«Συγχαρητήρια Κάρλος, ένα καταπληκτικό τουρνουά και δύο καταπληκτικές εβδομάδες. Αυτό που έκανες, η καλύτερη λέξη για να το περιγράψει είναι ιστορικό. Είναι θρυλικό και σου εύχομαι καλή τύχη για το υπόλοιπο της καριέρας σου. Είσαι νέος σαν εμένα και είμαι σίγουρος ότι θα τα πούμε πολλές φορές τα επόμενα 10 χρόνια... ΟΧΙ! Πάντα πιστεύω στον εαυτό μου και είναι πραγματικά απαραίτητο όταν παίζεις σε αυτό το επίπεδο εναντίον απίστευτων παικτών όπως ο Σίνερ και ο Αλκαράθ. Αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής και να πω ότι δεν πίστευα ότι θα ξαναβρισκόμουν στην τελετή λήξης ενός Grand Slam. Ο Θεός ξέρει τι θα συμβεί αύριο, αλλά ήταν μια υπέροχη διαδρομή. Σας αγαπώ όλους», τόνισε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είχα ετοιμάσει μια ομιλία για νίκη και μια για ήττα. Αλλά θέλω να την κρατήσω σύντομη, αυτή είναι η στιγμή του Κάρλος. Τόση αγάπη και υποστήριξη φέτος δεν έχω ξαναζήσει στην Αυστραλία. Προσπάθησα να την ανταποδώσω με καλό τένις όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να μιλήσω στον θρυλικό Ράφα Ναδάλ, ο οποίος είναι στις κερκίδες.

Προφανώς είναι πολύ περίεργο να σε βλέπω εκεί και όχι εδώ. Θέλω απλώς να πω ότι ήταν τιμή μου που μοιράστηκα το γήπεδο μαζί σου και ότι το να σε έχω εδώ να παρακολουθείτε τον τελικό είναι η πρώτη φορά για μένα. Υπάρχουν πάρα πολλοί Ισπανοί θρύλοι, ένιωσα σαν δύο εναντίον ενός απόψε - δεν ήταν δίκαιο!».

sdna.gr

