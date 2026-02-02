Η ημερομηνία του αιώνιου ντέρμπι - Το πρόγραμμα της 22ης και 23ης αγωνιστικής
Το πρόγραμμα των δύο αγωνιτικών.
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγώνων της 22ης και της 23ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan. Αναλυτικά:
22η αγωνιστική
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου
19:00 Ανόρθωση – Freedom24 Krasava ΕΝΥ
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου
16:00 Ακρίτας Χλώρακας – Άρης
17:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΕΝ Παραλιμνίου
19:00 ΑΕΚ – Απόλλων
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
15:00 Ολυμπιακός – Ομόνοια Αραδίππου
16:00 Εθνικός Άχνας – ΑΠΟΕΛ
19:00 ΑΕΛ – Πάφος FC
23η αγωνιστική
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου
19:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – ΑΕΛ
19:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – Άρης
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
17:00 Ολυμπιακός – Ακρίτας Χλώρακας
18:00 Πάφος FC – Ανόρθωση
19:00 Απόλλων – Εθνικός Άχνας
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
17:00 ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια Λευκωσίας
19:00 Ομόνοια Αραδίππου - ΑΕΚ