Η ημερομηνία του αιώνιου ντέρμπι - Το πρόγραμμα της 22ης και 23ης αγωνιστικής

Το πρόγραμμα των δύο αγωνιτικών.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγώνων της 22ης και της 23ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan. Αναλυτικά:

22η αγωνιστική

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 

19:00 Ανόρθωση – Freedom24 Krasava ΕΝΥ

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

16:00 Ακρίτας Χλώρακας – Άρης

17:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΕΝ Παραλιμνίου

19:00 ΑΕΚ – Απόλλων

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 

15:00 Ολυμπιακός – Ομόνοια Αραδίππου

16:00 Εθνικός Άχνας – ΑΠΟΕΛ

19:00 ΑΕΛ – Πάφος FC

23η αγωνιστική

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

19:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – ΑΕΛ

19:00 Freedom24 Krasava ΕΝΥ – Άρης

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

17:00 Ολυμπιακός – Ακρίτας Χλώρακας

18:00 Πάφος FC – Ανόρθωση

19:00 Απόλλων – Εθνικός Άχνας

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου

17:00 ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια Λευκωσίας

19:00 Ομόνοια Αραδίππου - ΑΕΚ

 

