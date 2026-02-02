Ξένοι στο VAR στα δύο από τα τρία παιχνίδια της Τετάρτης

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους ορισμούς της μεθαυριανής μέρας.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola  Α’, Β’ Κατηγορίας που θα γίνουν την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου καθώς και του εξ΄ αναβολής αγώνα της 15ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan μεταξύ της Πάφος F.C. και του ΑΠΟΕΛ. Αναλυτικά:

Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου

Κύπελλο Coca – Cola

18:00 Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος

19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Markovic Momcilo

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

Cyprus League by Stoiximan, 15η αγωνιστική

19:00 Πάφος F.C. – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Malec Pawel Adrian

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

 

 

