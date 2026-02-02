Ξένοι στο VAR στα δύο από τα τρία παιχνίδια της Τετάρτης
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους ορισμούς της μεθαυριανής μέρας.
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Coca – Cola Α’, Β’ Κατηγορίας που θα γίνουν την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου καθώς και του εξ΄ αναβολής αγώνα της 15ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan μεταξύ της Πάφος F.C. και του ΑΠΟΕΛ. Αναλυτικά:
Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου
Κύπελλο Coca – Cola
18:00 Απόλλων Λεμεσού – Ομόνοια Αραδίππου
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής: Νικολαΐδης Χρίστος
19:00 Ομόνοια Λευκωσίας – ΑΕΛ Λεμεσού
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Markovic Momcilo
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας
Cyprus League by Stoiximan, 15η αγωνιστική
19:00 Πάφος F.C. – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
VAR: Malec Pawel Adrian
AVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης