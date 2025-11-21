Έτοιμη να ξεκινήσει συζητήσεις η Μπαρτσελόνα για τον Χάρι Κέιν

Τις περασμένες ημέρες, υπήρξαν διάφορα ρεπορτάζ των ισπανικών μέσων, που υποστήριζαν πως η Μπαρτσελόνα τσεκάρει σοβαρά την περίπτωση του Χάρι Κέιν, προς αντικατάσταση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ωστόσο, με την οικονομική κατάσταση των Καταλανών να μην έχει... συνέλθει ακόμη, πολλοί θεώρησαν πως πρόκειται απλώς για φήμες. Αμ δε!

Νέο δημοσίευμα της Mundo Deportivo αναφέρει πως οι άνθρωποι της πρωταθλήτριας Ισπανίας όχι μόνο έχουν θέσει ως απαραίτητη την απόκτηση ενός στράικερ, αλλά το όνομα του Άγγλου είναι εκείνο που όντως προκρίνεται.

gazzetta.gr