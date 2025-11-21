Τσέλσι: Ο Πάλμερ τραυματίστηκε στο σπίτι του και μένει εκτός με Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, που έχει ταλαιπωρηθεί όλη τη φετινή σεζόν από συνεχόμενους τραυματισμούς και έχει καταφέρει να αγωνιστεί μόλις 235 λεπτά, είδε την ατυχία να τον χτυπά ξανά. Όπως αποκάλυψε ο Ένζο Μαρέσκα, ο Πάλμερ έσπασε ένα δάχτυλο του ποδιού του σε οικιακό ατύχημα.

Ο νεαρός σταρ αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τις τρεις επόμενες αναμετρήσεις της ομάδας, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τους «μπλε». Τα ματς που θα χάσει είναι απέναντι σε Μπέρνλι, Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα – τρεις κρίσιμες αναμετρήσεις για τη σεζόν της Τσέλσι.

sdna.gr