Η Μπόρνμουθ έριξε στο καναβάτσο τη Λίβερπουλ με γκολ buzzer beater!

Με γκολ στο 95ο λεπτό της αναμέτρησης, η Μπόρνμουθ νίκησε την Λίβερπουλ με 3-2 και την υποχρεώσε σε ήττα μετά από 10 αγωνιστικές.

Για την 23η αγωνιστική της Premier League, η Λίβερπουλ γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Μπόρνμουθ με γκολ που δέχθηκε στην τελευταία φάση του ματς!

Οι «κόκκινοι» υπέστησαν την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα μετά από 10 αγώνες, προερχόμενοι μάλιστα από τέσσερις συνεχόμενες ισοπαλίες. Με την Μπόρνμουθ να παίρνει τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς και να αποκτά απόσταση ασφαλείας από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Το ματς

Στο 26ο λεπτό η Μπόρνμουθ πήρε το προβάδισμα στο σκορ. Μετά από βαθύ γέμισμα προς τη μεγάλη περιοχή της Λίβερπουλ ο Σκοτ κέρδισε την κόντρα και γύρισε τη μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής, με τον Εβανίλσον να νικάει τον Άλισον για το 1-0.

Επτά λεπτά μάλιστα, διπλασίασε τα τέρματά της. Εκπληκτική κάθετη μπαλιά από τον Χιλ στην πλάτη της άμυνας των Κόκκινων, ο Χιμένεθ βγήκε απέναντι στον Άλισον και τον νίκησε με συρτό πλασέ για να διπλασιάσει τα τέρματα.

Λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Σόμποσλαϊ εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά και ο Φαν Ντάικ έπιασε γυριστή κεφαλιά, για να στείλει τη μπάλα με εντυπωσιακό τρόπο στα δίχτυα και να μειώσει σε 2-1.

Στο δεύτερο μέρος η Λίβερπουλ είχε την κατοχή της μπάλα και τον έλεγχο της αναμέτρησης, ωστόσο δεν μπορούσε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Τα κατάφερε τελικά στο 80' και έφερε το ματς στα ίσια, με τον Σαλάχ να πατάει τη μπάλα για τον Σόμποσλαϊ σε φάουλ που είχε κερδίσει η ομάδα του Άρνε Σλοτ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Μπόρνμουθ και τον Ούγγρο να εκτελεί με δυνατό σουτ.

Ωστόσο στο 95', στην τελευταία φάση του ματς και μετά από εκτέλεση πλάγιου άουτ, οι παίκτες της Λίβερπουλ απέτυχαν να απομακρύνουν, με τον Αντλί να βγαίνει κερδισμένος από τις κόντρες και να νικάει από κοντά τον Άλισον για να γράψει το 3-2 στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.

 

