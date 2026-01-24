Χωρίς Καλάμπρια η αποστολή του Παναθηναϊκού για το Περιστέρι

Χωρίς τον Ντάβιντε Καλάμπρια θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Κυριακής (25/1, 19:30) στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο διεθνής Ιταλός μπακ ταλαιπωρείται από ίωση, δεν προπονήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (24/1) κι έμεινε εκτός αποστολής από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Καλάμπρια που αγωνίστηκε σ' όλο το ματς της Πέμπτης (22/1) με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ένιωθε αδυναμία μετά το παιχνίδι με τους Ούγγρους κι απουσίασε απ' την προπόνηση των «πράσινων», καθώς ο οργανισμός του έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά. Υπάρχει η εκτίμηση πάντως πως θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στον πολύ σημαντικό αγώνα της επόμενης Πέμπτης (29/1, 22:00) με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Στην προπόνηση του Σαββάτου (24/1), οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με ασκήσεις τακτικής, συνέχισαν με σέντρες και τελειώματα, ακολούθησε παιχνίδι στο μισό γήπεδο και εντέλει το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Πλην του απόντα Καλάμπρια, ατομικό ακολούθησε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, ο οποίος νιώθει λίγο καλύτερα μετά τον τραυματισμό του στο γαστροκνήμιο, ενώ με θεραπεία συνέχισε ο Σίριλ Ντέσερς.

