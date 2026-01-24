Νίκησε ο Άγιαξ και περιμένει τον Ολυμπιακό
ΓΗΠΕΔΟ
Με δύο γκολ του Γιούρι Μπας (13' και 36') ο Αγιαξ νίκησε στο Αμστερνταμ τη Φόλενταμ με 2-0, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής του ολλανδικού πρωταθλήματος, και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Με τη νίκη αυτή ο «Αίαντας» ενίσχυσε τη ψυχολογία του ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης για το Champions League κόντρα στον Ολυμπιακό (28/1). Ο Φρεντ Γκριμ χρησιμοποίησε τους εξής παίκτες: Γιάρος, Μπας, Μπόουμαν, Γκάεϊ, Ρόσα, Κλάασεν (75' Φιτζ-Χιμ), Ρέγκεερ (63' Ιτακούρα), Στέουρ (63' Μόκιο), Μπουνίντα (83' Γκλουχ), Ντόλμπεργκ (75' Βέγκχορστ), Γκοντς.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής, το υπόλοιπο πρόγραμμα και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)
Αϊντχόφεν 52
Άγιαξ 37 -20αγ.
Φέγενορντ 36
Ναϊμέγκεν 32 -18αγ.
Γκρόνινγκεν 31
Τβέντε 29
Σπάρτα Ρότερνταμ 29
Αλκμάαρ 28 -18αγ.
Ουτρέχτη 23 -18αγ.
Τσβόλε 23
Χέρενφεν 24
Φορτούνα Σιτάρντ 22
Γκόου Αχέντ Ιγκλς 21
Εξέλσιορ 20 -18αγ.
Φόλενταμ 17 -20αγ.
Τέλσταρ 16
Χέρακλες 14
Μπρέντα 14
ΑΠΕ-ΜΠΕ