Νίκησε ο Άγιαξ και περιμένει τον Ολυμπιακό

Με δύο γκολ του Γιούρι Μπας (13' και 36') ο Αγιαξ νίκησε στο Αμστερνταμ τη Φόλενταμ με 2-0, στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής του ολλανδικού πρωταθλήματος, και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Με τη νίκη αυτή ο «Αίαντας» ενίσχυσε τη ψυχολογία του ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης για το Champions League κόντρα στον Ολυμπιακό (28/1). Ο Φρεντ Γκριμ χρησιμοποίησε τους εξής παίκτες: Γιάρος, Μπας, Μπόουμαν, Γκάεϊ, Ρόσα, Κλάασεν (75' Φιτζ-Χιμ), Ρέγκεερ (63' Ιτακούρα), Στέουρ (63' Μόκιο), Μπουνίντα (83' Γκλουχ), Ντόλμπεργκ (75' Βέγκχορστ), Γκοντς.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 20ής αγωνιστικής, το υπόλοιπο πρόγραμμα και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)

Αϊντχόφεν 52

Άγιαξ 37 -20αγ.

Φέγενορντ 36

Ναϊμέγκεν 32 -18αγ.

Γκρόνινγκεν 31

Τβέντε 29

Σπάρτα Ρότερνταμ 29

Αλκμάαρ 28 -18αγ.

Ουτρέχτη 23 -18αγ.

Τσβόλε 23

Χέρενφεν 24

Φορτούνα Σιτάρντ 22

Γκόου Αχέντ Ιγκλς 21

Εξέλσιορ 20 -18αγ.

Φόλενταμ 17 -20αγ.

Τέλσταρ 16

Χέρακλες 14

Μπρέντα 14

ΑΠΕ-ΜΠΕ