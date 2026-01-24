ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επίσημο για Κόρμπου – Ανάσα στα ταμεία του ΑΠΟΕΛ

Οι γαλαζοκίτρινοι εξέδωσαν ανακοίνωση για τη συμφωνία παραχώρησης του Κόρμπου.

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ενημερώνει ότι έχει ενώπιον της οικονομική πρόταση μεταγραφής του ποδοσφαιριστή Marius Corbu. Η προσφορά κρίνεται ικανοποιητική και συμφέρουσα για την ομάδα μας. Για αυτό και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να την αποδεχθεί. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει δοθεί άδεια στον ποδοσφαιριστή για να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να περάσει από ιατρικές εξετάσεις έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή

ΑΠΟΕΛ

