ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πέρασε από το Βερολίνο η Ντόρτμουντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πέρασε από το Βερολίνο η Ντόρτμουντ

Την τρίτη διαδοχική νίκη της στη Bundesliga πανηγύρισε η Ντόρτμουντ, επικρατώντας στο Βερολίνο 3-0 της Ουνιόν, για τη 19η αγωνιστική. Χάρη σε ένα πέναλτι του Εμρέ Τσαν (10΄), μία κεφαλιά του Σλότερμπεκ (54΄) και ένα σουτ του Μπάιερ (84΄), η Μπορούσια πήρε άνετα το «τρίποντο» και διατηρείται στη δεύτερη θέση της κατάταξης, μειώνοντας παράλληλα στους οκτώ βαθμούς τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Μπάγερν, η οποία νωρίτερα γνώρισε απροσδόκητη ήττα -την πρώτη της σεζόν- στο Μόναχο από την Αουγκσμπουργκ. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 19ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Ζανκτ Πάουλι-Αμβούργο               0-0

 

 

 

Μπάγερν Μονάχου-Άουγκσμπουργκ       1-2

(23΄ Ιτο - 75΄ Τσάβες, 81΄ Μασένγκο)

Λεβερκούζεν-Βέρντερ Βρέμης          1-0

(37΄ Βάθκεθ)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Χοφενχάιμ     1-3

(18΄ Καλιμουεντό - 52΄ Μέρστετ, 60΄ Καμπάκ, 65΄αυτ. Αμέντα)

Μάιντς-Βόλφσμπουργκ                 3-1

(68΄ Τιτς, 73΄ Μπελ, 83΄πεν. Αμίρι - 3΄ Αμούρα)

Χαϊντενχάιμ-Λειψία                  0-3

(62΄ Μπακού, 68΄ Νούσα, 70΄ Ράουμ)

Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ         0-3

(10΄πεν. Τσαν, 54΄ Σλότερμπεκ, 84΄ Μπάιερ)

Γκλάντμπαχ-Στουτγκάρδη            25/01

Φράιμπουργκ-Κολωνία               25/01

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου         50

Ντόρτμουντ              42

Χοφενχάιμ               36 -18αγ.

Λειψία                  35 -18αγ.

Στουτγκάρδη             33 -18αγ.

Λεβερκούζεν             32 -18αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης   27

Φράιμπουργκ             24 -18αγ.

Ουνιόν Βερολίνου        24

Κολωνία                 20 -18αγ.

Γκλάντμπαχ              20 -18αγ.

Βόλφσμπουργκ            19

Αουγκσμπουργκ           19

Αμβούργο                18 -18αγ.

Βέρντερ Βρέμης          18 -18αγ.

Μάιντς                  15

Ζανκτ Πάουλι            13 -18αγ.

Χαϊντενχάιμ             13

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Νίκη-οξυγόνο με ανατροπή για τη Σεβίλλη του Αλμέιδα κόντρα στην Μπιλμπάο του Βαλβέρδε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έγινε συνήθεια πλέον στον Απόλλωνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αναβολή σε αγώνα ΝΒΑ ως διαμαρτυρία για τις δολοφονίες των ομοσπονδιακών πρακτόρων

NBA

|

Category image

Πέρασε από το Βερολίνο η Ντόρτμουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Φουλ για τετράδα ο Απόλλωνας... και η «φωτιά» στην «επικίνδυνη ζώνη»!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εκτελεστής Γιόβιτς και σωτήρας Στρακόσα κράτησαν την ΑΕΚ στην κορυφή!

Ελλάδα

|

Category image

Η Μπόρνμουθ έριξε στο καναβάτσο τη Λίβερπουλ με γκολ buzzer beater!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Το έξι στα έξι δεν είναι φυσιολογικό - Μπράβο σε όλους τους παίκτες μου»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα του Απόλλωνα απέναντι στον Ακρίτα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Διπλό» στο Λευκόθεο για την ΤΡΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ, με κορυφαίο τον Clark

Κύπρος

|

Category image

Κυανόλευκο πάρτι με τέσσαρα στο «Αλφαμέγα»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Νίκησε ο Άγιαξ και περιμένει τον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς Καλάμπρια η αποστολή του Παναθηναϊκού για το Περιστέρι

Ελλάδα

|

Category image

Στη Λεμεσό με Οντουμπάτζο και Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επίσημο για Κόρμπου – Ανάσα στα ταμεία του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη