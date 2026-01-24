Πέρασε από το Βερολίνο η Ντόρτμουντ
Την τρίτη διαδοχική νίκη της στη Bundesliga πανηγύρισε η Ντόρτμουντ, επικρατώντας στο Βερολίνο 3-0 της Ουνιόν, για τη 19η αγωνιστική. Χάρη σε ένα πέναλτι του Εμρέ Τσαν (10΄), μία κεφαλιά του Σλότερμπεκ (54΄) και ένα σουτ του Μπάιερ (84΄), η Μπορούσια πήρε άνετα το «τρίποντο» και διατηρείται στη δεύτερη θέση της κατάταξης, μειώνοντας παράλληλα στους οκτώ βαθμούς τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Μπάγερν, η οποία νωρίτερα γνώρισε απροσδόκητη ήττα -την πρώτη της σεζόν- στο Μόναχο από την Αουγκσμπουργκ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 19ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Ζανκτ Πάουλι-Αμβούργο 0-0
Μπάγερν Μονάχου-Άουγκσμπουργκ 1-2
(23΄ Ιτο - 75΄ Τσάβες, 81΄ Μασένγκο)
Λεβερκούζεν-Βέρντερ Βρέμης 1-0
(37΄ Βάθκεθ)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Χοφενχάιμ 1-3
(18΄ Καλιμουεντό - 52΄ Μέρστετ, 60΄ Καμπάκ, 65΄αυτ. Αμέντα)
Μάιντς-Βόλφσμπουργκ 3-1
(68΄ Τιτς, 73΄ Μπελ, 83΄πεν. Αμίρι - 3΄ Αμούρα)
Χαϊντενχάιμ-Λειψία 0-3
(62΄ Μπακού, 68΄ Νούσα, 70΄ Ράουμ)
Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ 0-3
(10΄πεν. Τσαν, 54΄ Σλότερμπεκ, 84΄ Μπάιερ)
Γκλάντμπαχ-Στουτγκάρδη 25/01
Φράιμπουργκ-Κολωνία 25/01
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 50
Ντόρτμουντ 42
Χοφενχάιμ 36 -18αγ.
Λειψία 35 -18αγ.
Στουτγκάρδη 33 -18αγ.
Λεβερκούζεν 32 -18αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27
Φράιμπουργκ 24 -18αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 24
Κολωνία 20 -18αγ.
Γκλάντμπαχ 20 -18αγ.
Βόλφσμπουργκ 19
Αουγκσμπουργκ 19
Αμβούργο 18 -18αγ.
Βέρντερ Βρέμης 18 -18αγ.
Μάιντς 15
Ζανκτ Πάουλι 13 -18αγ.
Χαϊντενχάιμ 13
ΑΠΕ-ΜΠΕ