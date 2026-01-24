ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκτελεστής Γιόβιτς και σωτήρας Στρακόσα κράτησαν την ΑΕΚ στην κορυφή!

Με μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις του για φέτος ο Asteras AKTOR έβαλε δύσκολα στην ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να αποδράσει από την Τρίπολη χάρη στο υπέροχο γκολ του καυτού Λούκα Γιόβιτς (0-1).

Φοβερός και τρομερός Asteras AKTOR έκανε τη μεγάλη έκπληξη στο ματς, ξάφνιασε την ΑΕΚ επιχείρησε να τη σοκάρει. Η Ένωση βέβαια για καλή της τύχη είχε τον καυτό εκτελεστή Λούκα Γιόβιτς να συνεχίζει από εκεί ακριβώς που σταμάτησε στο αθηναϊκό ντέρμπι, ενώ τα εξαιρετικά αντανακλαστικά του Θωμά Στρακόσα έβαλαν απανωτά «στοπ» στις προσπάθειες των Αρκάδων, για το τελικό 1-0 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Με το τρίποντο αυτό οι «κιτρινόμαυροι» επιστρέφουν στην κορυφή της βαθμολογίας, την οποία και την απολαμβάνουν ολομόναχοι, με την προϋπόθεση βέβαια, ότι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο, μετά τις αναβολές που πήραν λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Με την γκολάρα που πέτυχε ο Γιόβιτς στο 38ο λεπτό έφτασε τα συνολικά 12 στο πρωτάθλημα δίνοντας συνέχεια στη μάχη για τον πρώτο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να βρίσκεται πρώτος με 13 τέρματα.

 

Διαβαστε ακομη