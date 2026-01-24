«Το έξι στα έξι δεν είναι φυσιολογικό - Μπράβο σε όλους τους παίκτες μου»

«Το αποτέλεσμα φαίνεται εύκολο, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται πολύ δουλειά. Έχουμε κάνει έξι νίκες στις έξι τελευταίες αναμετρήσεις, κάτι που δεν είναι και τόσο φυσιολογικό. Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου αλλά και τον κόσμο για τη στήριξη.

Από την αρχή είχαμε ξεκάθαρες προθέσεις: θέλαμε να σκοράρουμε νωρίς και να ελέγξουμε το παιχνίδι. Είμαι πολύ ικανοποιημένος όχι μόνο από τα τέσσερα γκολ και το μηδέν παθητικό, αλλά και από όλους τους παίκτες – αυτούς που ξεκίνησαν αλλά και όσους ήρθαν από τον πάγκο. Οι επιθετικοί μας πέτυχαν τρία γκολ συνολικά, αλλά όλοι συνεισέφεραν στην ομάδα»