Νίκη-οξυγόνο με ανατροπή για τη Σεβίλλη του Αλμέιδα κόντρα στην Μπιλμπάο του Βαλβέρδε!

Σεβίλλη της ανατροπής απέναντι στην Μπιλμπάο και… ανάσα για Αλμέιδα. Οι Ανδαλουσιάνοι επικράτησαν 2-1 εντός έδρας για την 21η αγωνιστική της La Liga και κατέκτησαν την πρώτη τους νίκη μετά τις 14/12. Όταν και είχαν επιβληθεί με 4-0 της Οβιέδο. Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι προερχόντουσαν από μεγάλο «διπλό» (2-3) επί της Αταλάντα στο Champions League, συμπλήρωσε πέντε αγώνες δίχως νίκη στο πρωτάθλημα.

Η Σεβίλλη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 22ο λεπτό, αλλά δεν έγινε το 1-0, αφού υπήρξε offside. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ. Η ομάδα του Βαλβέρδε κυκλοφόρησε ωραία την μπάλα, με τον Ιθέτα να πλασάρει και τον Βλαχοδήμο να διώχνει με δυσκολία, λόγω της παράξενης τροχιάς της μπάλας, αλλά ο Ναβάρο πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε. Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Οι Βάσκοι πήγαν να φύγουν στην κόντρα, αλλά ο Πέκε έκλεψε και μοίρασε στον Σάντσεθ, ο οποίος τον τροφοδότησε εκ νέου, με τον 23χρονο επιθετικό να πλασάρει στα δίχτυα. Η ολοκληρωτική αλλαγή σκηνικού ολοκληρώθηκε στο 56’ με τον Άνταμς να ευστοχεί σε πέναλτι.

Σπουδαία νίκη στο φινάλε για τη Βαλένθια με 3-2 επί της Εσπανιόλ εντός έδρας και +4 από την επικίνδυνη ζώνη. Ντούρο (15’) και Κομέρ (59’) πέτυχαν τα δύο πρώτα τέρματα για τις «νυχτερίδες», με τους Καταλανούς να δίνουν ισάριθμες απαντήσεις, με τον Τέρατς (54’) και τον Κοπέτε (79’). Το πέναλτι του Ραμαζάνι στο 90’+4’ χάρισε το «τρίποντο» για την ομάδα του Κορμπεράν.

Η Οσασούνα «καθάρισε» με 3-1 τη Βαγιεκάνο στη Μαδρίτης, σημειώνοντας δεύτερη διαδοχική νίκη με τριάρα. Ο Μπούντιμιρ έδωσε το προβάδισμα στο 15’ για τους φιλοξενούμενους, αλλά ο Σις (59’) ισοφάρισε για τους γηπεδούχους, με το αυτογκόλ του Βέρτραουντ (90’+1’) και το τέρμα του Οσαμπέλα (90’+4’).