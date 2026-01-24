BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Φουλ για τετράδα ο Απόλλωνας... και η «φωτιά» στην «επικίνδυνη ζώνη»!

Ο Απόλλωνας συνέχισε την ξέφρενη πορεία του, επικρατώντας εύκολα του Ακρίτα Χλώρακας με 4-0 και φτάνοντας τους 36 βαθμούς. Οι κυανόλευκοι της Λεμεσού βρίσκονται πλέον στο -1 από ΑΕΚ, Άρη και Πάφο, βλέποντας με αισιοδοξία τη διεκδίκηση μιας θέσης στην τετράδα και, κατ’ επέκταση, σε ευρωπαϊκή έξοδο.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, η Ε.Ν. Ύψωνα πανηγύρισε πολύτιμη νίκη επί του Εθνικού, προσπερνώντας τον και ανάβοντας φωτιές στις θέσεις του υποβιβασμού. Πλέον αν και μέ ένα παιχνίδι περισσότερο οι κιτρινοπράσινοι της Λεμεσού βρίσκονται στην 12η θέση με 17 βαθμούς μαζί με την Ανόρθωση.

Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα της αγωνιστικής.

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου

ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια Αραδίππου 1-1

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου

Freedom24 Krasava ENY – Εθνικός Άχνας 1-0

ΕΝΠ – Ολυμπιακός (Αναβλήθηκε, θα διεξαχθεί Δευτέρα 26/01)

Απόλλων – Ακρίτας Χλώρακας 4-0

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου

Ανόρθωση – ΑΕΛ 16:00

Άρης – Ομόνοια 19:00

Πάφος – ΑΕΚ 19:00