«Διπλό» στο Λευκόθεο για την ΤΡΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ, με κορυφαίο τον Clark

Με νίκη της ΤΡΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ ολοκληρώθηκε στο Λευκόθεο η αναμέτρηση απέναντι στον MAD Διγενή Ακρίτα Μόρφου, στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της ECOMMBX Basket League.

Η ομάδα της Λεμεσού επικράτησε με 92-75, αποτέλεσμα που την ανέβασε στους 23 βαθμούς (9 νίκες – 5 ήττες), ενώ ο Διγενής έμεινε στους 14 βαθμούς (5 νίκες – 9 ήττες).

Η ΑΕΛ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε από νωρίς τον έλεγχο, κλείνοντας την 1η περίοδο μπροστά στο σκορ με 26-14.

Ο Διγενής αντέδρασε στη 2η περίοδο, ήταν πιο αποτελεσματικός επιθετικά και με επιμέρους σκορ 26-16 μείωσε τη διαφορά στο ημίχρονο (40-42), βάζοντας ξανά ένταση στην αναμέτρηση.

Στο 3ο δεκάλεπτο οι «γαλαζοκίτρινοι» ανέβασαν την πίεση και πήραν εκ νέου προβάδισμα (62-57), για να έρθει στη συνέχεια ένα πολύ δυνατό τελευταίο δεκάλεπτο (30-18) που «κλείδωσε» τη νίκη της ΑΕΛ.

Πρώτος σκόρερ για τη νικήτρια ήταν ο Donte Clark με 31 πόντους, με σημαντική βοήθεια από τους Tym Flowers (18 πόντοι) και Myles Tate (14 πόντοι).

Για τον Διγενή ξεχώρισαν οι Kieffer Punter (19 πόντοι) και Sidiki Kone (18 πόντοι).

Δεκάλεπτα: 14-26, 40-42, 57-62, 75-92.

MAD Διγενής Ακρίτας Μόρφου (Dragan Raca): Punter 19 (2), Kone 18, Williams 10, Watson 8, El Bejjani 6 (1), Καραγιάννης 5 (1), Σιζόπουλος 6 (2), Βασιλείου 3 (1), Γεωργίου, Kruse, Κάσινος.

ΤΡΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 31 (1), Flowers 18 (3), Tate 14 (1), Taylor 12, Μάρκου 9 (1), Αρμακόλας 6 (2), Γεωργίου 2, Μονιάτης, Watts.

Διαβαστε ακομη