Στη Λεμεσό με Οντουμπάτζο και Σεμέδο

Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία του ενόψει του αυριανού, (25/01, 19:00) εκτός έδρας, αγώνα απέναντι στον Άρη για την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Oι 23 ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στη Λεμεσό:

Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαέ, Ε. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Ουντομπάτζο, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη Cytavision. Επίσης, θα υπάρχει και ζωντανή ηχητική μετάδοση του αγώνα, από το γήπεδο, μέσω του ΟΜΟΝΟΙΑ TV.