ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Διεκδικεί τον πρώτο τελικό της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό η Εθνική Ελλάδας!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Διεκδικεί τον πρώτο τελικό της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό η Εθνική Ελλάδας!

Αντιμετωπίζει την Ουγγαρία η Εθνική Ελλάδας, διεκδικώντας για πρώτη φορά πρόκριση σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των Ανδρών ετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας της, καθώς διεκδικεί την παρουσία της σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για πρώτη φορά! Σήμερα (23/1, 18:00), στην εντυπωσιακή Belgrade Arena, η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει την πανίσχυρη Ουγγαρία σε έναν ημιτελικό που συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον.

Η πορεία της ελληνικής ομάδας μέχρι εδώ είναι αψεγάδιαστη. Με έξι νίκες σε έξι αγώνες στις δύο φάσεις των ομίλων, η Εθνική έχει δείξει σταθερότητα, ποιότητα και χαρακτήρα, χτίζοντας ένα εξαιρετικό μομέντουμ. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου θέλουν να συνεχίσουν στο ίδιο τέμπο και να σφραγίσουν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (25/1), που θα σηματοδοτήσει και την εξασφάλιση ενός ιστορικού μεταλλίου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει όλους τους διεθνείς στη διάθεσή του, καθώς ο Δημήτρης Νικολαΐδης ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε. Η Εθνική ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με δύο προπονήσεις την Πέμπτη στην πισίνα «Μπάνιτσα», με το τεχνικό επιτελείο να έχει αναλύσει διεξοδικά το παιχνίδι των Μαγυάρων, μιας ομάδας που παραμένει σταθερά στην ελίτ του παγκόσμιου πόλο.

Στην Belgrade Arena αναμένεται να βρεθούν και πολλοί Έλληνες φίλαθλοι, δημιουργώντας μια δυνατή ατμόσφαιρα και στηρίζοντας την προσπάθεια των διεθνών για μια ιστορική πρόκριση.

Αργότερα, στις 21:30, η διοργανώτρια Σερβία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στον δεύτερο ημιτελικό, από τον οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του μεγάλου τελικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ:

Ελλάδα-Ουγγαρία: 1970 Βαρκελώνη: 0-11, 1985 Σόφια: 6-8, 1989 Βόννη: 9-13, 1991 Αθήνα: 7-10, 1993 Σέφιλντ: 5-9, 1999 Φλωρεντία: 3-8, 2006 Βελιγράδι: 8-10, 2008 Μάλαγα: 3-8, 2010 Ζάγκρεμπ: 6-6, 2012 Αϊντχόφεν: 7-9, 2016 Βελιγράδι: 8-8, 10-13, 2024 Ζάγκρεμπ: 10-8.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το πρωί μία καλή... ζαριά και το βράδυ νίκη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διεκδικεί τον πρώτο τελικό της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό η Εθνική Ελλάδας!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Βγαίνουν τα ζευγάρια των προημιτελικών του Κυπέλλου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια Αρ. και οι υπόλοιπες τηλεοπτικές μεταδόσεις (23/01)

TV

|

Category image

Ο Ζαρουρί ζέστανε τον Παναθηναϊκό στη Βουδαπέστη και του έκλεισε… εισιτήριο πρόκρισης!

Ελλάδα

|

Category image

Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού και τη νίκη του Ολυμπιακού και οι επόμενοι αντίπαλοί τους

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη χαμηλότερη θέση της ιστορίας της στο Money League της Deloitte

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάλεψε ηρωικά στο Τελ Αβίβ αλλά πλήρωσε την αστοχία του ο Παναθηναϊκός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ανακοινώθηκε από τη νέα του ο ομάδα ο Χαμάς - «Ευχαριστούμε» από την Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πελεγκρίνι: «Πολύ επικίνδυνος ο ΠΑΟΚ επιθετικά»

Ελλάδα

|

Category image

Εκλογές στην Μπαρτσελόνα στις 15 Μαρτίου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ζίβκοβιτς: «Μας επιβράβευσε ο Θεός, θα τα δώσουμε όλα με τη Λιόν»

Ελλάδα

|

Category image

Συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από το μυθικό ρεκόρ των 81 πόντων του Κόμπι Μπράιαντ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Απίθανος ΠΑΟΚ, γονάτισε την Μπέτις και κλείδωσε την πρόκριση!

Ελλάδα

|

Category image

Άντεξε στην Πόλη και συνέχισε την αναρρίχηση ο Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη