Διεκδικεί τον πρώτο τελικό της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό η Εθνική Ελλάδας!

Η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των Ανδρών ετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας της, καθώς διεκδικεί την παρουσία της σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για πρώτη φορά! Σήμερα (23/1, 18:00), στην εντυπωσιακή Belgrade Arena, η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει την πανίσχυρη Ουγγαρία σε έναν ημιτελικό που συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον.

Η πορεία της ελληνικής ομάδας μέχρι εδώ είναι αψεγάδιαστη. Με έξι νίκες σε έξι αγώνες στις δύο φάσεις των ομίλων, η Εθνική έχει δείξει σταθερότητα, ποιότητα και χαρακτήρα, χτίζοντας ένα εξαιρετικό μομέντουμ. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου θέλουν να συνεχίσουν στο ίδιο τέμπο και να σφραγίσουν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (25/1), που θα σηματοδοτήσει και την εξασφάλιση ενός ιστορικού μεταλλίου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έχει όλους τους διεθνείς στη διάθεσή του, καθώς ο Δημήτρης Νικολαΐδης ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε. Η Εθνική ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με δύο προπονήσεις την Πέμπτη στην πισίνα «Μπάνιτσα», με το τεχνικό επιτελείο να έχει αναλύσει διεξοδικά το παιχνίδι των Μαγυάρων, μιας ομάδας που παραμένει σταθερά στην ελίτ του παγκόσμιου πόλο.

Στην Belgrade Arena αναμένεται να βρεθούν και πολλοί Έλληνες φίλαθλοι, δημιουργώντας μια δυνατή ατμόσφαιρα και στηρίζοντας την προσπάθεια των διεθνών για μια ιστορική πρόκριση.

Αργότερα, στις 21:30, η διοργανώτρια Σερβία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στον δεύτερο ημιτελικό, από τον οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του μεγάλου τελικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ:

Ελλάδα-Ουγγαρία: 1970 Βαρκελώνη: 0-11, 1985 Σόφια: 6-8, 1989 Βόννη: 9-13, 1991 Αθήνα: 7-10, 1993 Σέφιλντ: 5-9, 1999 Φλωρεντία: 3-8, 2006 Βελιγράδι: 8-10, 2008 Μάλαγα: 3-8, 2010 Ζάγκρεμπ: 6-6, 2012 Αϊντχόφεν: 7-9, 2016 Βελιγράδι: 8-8, 10-13, 2024 Ζάγκρεμπ: 10-8.

