Πράσινη καταιγίδα

Εύκολη επικράτηση της Ομόνοιας επί της Ένωσης Νέων Λατσιών, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Φούτσαλ.

Οι πράσινοι επικράτησαν με σκορ 7-1 στον αγώνα που έγινε στο «Τάσος Παπαδόπουλος».

 

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

