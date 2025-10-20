Πετρούνιας: «Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά»

Με εξαιρετική εμφάνιση στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στην Τζακάρτα, ο Λευτέρης Πετρούνιας εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό των κρίκων. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς και με την πέμπτη καλύτερη βαθμολογία κέρδισε μία θέση στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου.

Μέσα από τα social media, ο Πετρούνιας μοιράστηκε τη χαρά και την αποφασιστικότητά του, τονίζοντας ότι όλα θα κριθούν στην εκτέλεση της προσγείωσης:

«Πέμπτος στην τελική κατάταξη σήμερα και φύγαμε για τον τελικό της Παρασκευής! Όλα θα κριθούν στην προσγείωση για άλλη μια φορά! Είμαι χαρούμενος γιατί ο τελευταίος μήνας ήταν δύσκολος για εμένα! Παρασκευή λοιπόν δυνατά με ψυχή!».

ΑΠΕ-ΜΠΕ