Ο πολυπρωταθλητής του Cyprus Gran Fondo διέπρεψε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αυστραλία

Έναν πολύ δυνατό εκπρόσωπο είχε το Cyprus Gran Fondo στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα UCI Gran Fondo, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Βικτώρια της Αυστραλίας, με τον πολυπρωταθλητή του Cyprus Gran Fondo, Aidar Zakarin, να διακρίνεται τόσο στην ατομική χρονομέτρηση όσο και στον αγώνα δρόμου της μεγάλης διοργάνωσης του Gran Fondo.

Στην Αυστραλία βρέθηκαν 2069 ποδηλάτες από 58 διαφορετικές χώρες, ανάμεσά τους και η Κύπρος.

Ο Aidar Zakarin, ο οποίος ήταν νικητής τις τελευταίες τρεις χρονιές στο Cyprus Gran Fondo, την Πέμπτη (16/10) ανέβηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου στην ατομική χρονομέτρηση. Συγκεκριμένα, έκανε τα 23χλμ με χρόνο 00:30:48 και ήταν 3ος στην ηλικιακή κατηγορία 19-34 και 7ος στη γενική κατάταξη.

Ακολούθως, ο 31χρονος στον Κυριακάτικο (19/10) αγώνα δρόμου, στον οποίο έλαβαν μέρος 1563 ποδηλάτες, έφθασε 17ος στον τερματισμό – τόσο στην ηλικιακή του κατηγορία όσο και στη γενική κατάταξη – διανύοντας τα 131χλμ σε 03:30:48.

Αρχές Απριλίου το Cyprus Gran Fondo 2026

To Cyprus Gran Fondo, το οποίο διεξάγεται από την Activate Cyprus, αποτέλεσε έναν από τους 30 σταθμούς του UCI Gran Fondo World Series στον δρόμο προς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Αυστραλίας, με το 25% των συμμετεχόντων στη διοργάνωση της Πάφου να έχει την ευκαιρία να βρεθεί στον μεγάλο τελικό του Gran Fondo.

Την ίδια ευκαιρία θα έχει το ίδιο ποσοστό συμμετεχόντων και στη νέα έκδοση του Cyprus Gran Fondo, στις 3-5 Απριλίου 2026. Το 25% όσων βρεθούν στον τριήμερο αγώνα, που διεξάγεται με επίκεντρο την Πάφο, θα διεκδικήσουν πρόκριση για τον τελικό που τη νέα χρονιά θα γίνει στην Ιαπωνία, μία χώρα που έχει μεγάλη παράδοση στην ποδηλασία.

Η διοργάνωση του Cyprus Gran Fondo ξεκίνησε από το 2012 ως Volkswagen Cyprus Cycling Tour, ενώ από το 2017 εντάχθηκε στο καλεντάρι του UCI Gran Fondo World Series.

Ο αγώνας τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο Cyprus Gran Fondo 2026 στο https://www.activatecyprus.com/granfondocyprus.

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

