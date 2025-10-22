ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το ντέρμπι στο Ευρωπαϊκό!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το ντέρμπι στο Ευρωπαϊκό!

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άρχισε το Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας ΟΠΑΠ «Μιχάλης Κρασιάς», διότι το Ευρωπαϊκό πήρε μία μεγάλη νίκη στην έδρα του Πανεπιστήμιου Κύπρου (48-47), ενώ την ίδια στιγμή, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πέρασε σαν σίφουνας από την Πάφο απέναντι στο Τεπάκ (104-45).

Η αναμέτρηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπη, με το σκορ να παραμένει κοντά σε όλη τη διάρκειά της. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε ισόπαλο με 11-11, ενώ στο δεύτερο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο πήρε προβάδισμα, κλείνοντας το ημίχρονο με 26-19 (επιμέρους 15-8). Στην τρίτη περίοδο το Πανεπιστήμιο Κύπρου αντέδρασε, μειώνοντας τη διαφορά με επιμέρους 11-8. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ακολούθησε μεγάλη μάχη πόντο με πόντο, με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο να επικρατεί τελικά με 48-47.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-11, 8-15, 11-8, 17-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: Τσοχαταρίδης, Κόκκινος 4, Ζαμανής, Νικολούλος, 5 (1), Σιαμανής, Ρομανίδης, Κωστιαράς 16 (2), Αλεξανδρίδης 6 (1), Ανθυμιάδης 4, Τζαμπαλής 11 (2), Αθανασίου, Κουκουλής.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Βλάχος 4, Δρουμαλής 5 (1), Nouh, Κοντολούλος Μ., Καμαλακίδης 20 (3), Κοντολούλος Χ. 10, Τρίγκας, Λαμπράκης 7, Κογκορόζης, Δεσποτόπουλος 2.

Όπως πάντα έτσι και φέτος δίπλα στον πανεπιστημιακό αθλητισμό η ΟΠΑΠ. Ευχαριστίες και στην μεγαλύτερα εταιρεία γαλακτοβιομηχανίας στην Κύπρο, Χαραλαμπίδης Κρίστης. Τον πανεπιστημιακό αθλητισμό στηρίζει έμπρακτα και ο ΚΟΑ, αλλά και η Cablenet ως χορηγός επικοινωνίας.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εντός έδρας ήττα για την Ανόρθωση από τη Σαραγόσα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ήττα για τον Κεραυνό στο FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τι είπε ο Πάμπλο Γκαρσία για τους νεαρούς: «Όταν λέει καλημέρα...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πρόκριση με... ιδρώτα για τον Άρη απέναντι στην Ομόνοια 29Μ

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πεντάρα στο... ρελαντί του ΑΠΟΕΛ

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Όσο είμαι εγώ εδώ...»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ζόρικη πρόκριση για τον Άρη με… λύτρωση στο 90+4΄ από την άσπρη βούλα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε και ο ΑΠΟΕΛ στην επόμενη φάση

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Να ξεπεράσουμε τα όρια μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Φαν Πέρσι: «Έχω δει καλά στοιχεία από τον Παναθηναϊκό-Must win το παιχνίδι για μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλμα πέντε θέσεων από πέρσι για τον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Κόντης: «Να είμαστε αποτελεσματικοί στις στιγμές μας»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Κούτσακος τα έκανε και τα δύο πολύ καλά!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι έφθασε η Ένωση στην πρόκριση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Μπεργκ: «Θέλουμε να περάσουμε, αυτός είναι ο στόχος» - Tι είπε ο Εβάντρο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη