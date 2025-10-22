Το ντέρμπι στο Ευρωπαϊκό!

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο άρχισε το Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας ΟΠΑΠ «Μιχάλης Κρασιάς», διότι το Ευρωπαϊκό πήρε μία μεγάλη νίκη στην έδρα του Πανεπιστήμιου Κύπρου (48-47), ενώ την ίδια στιγμή, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πέρασε σαν σίφουνας από την Πάφο απέναντι στο Τεπάκ (104-45).

Η αναμέτρηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπη, με το σκορ να παραμένει κοντά σε όλη τη διάρκειά της. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε ισόπαλο με 11-11, ενώ στο δεύτερο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο πήρε προβάδισμα, κλείνοντας το ημίχρονο με 26-19 (επιμέρους 15-8). Στην τρίτη περίοδο το Πανεπιστήμιο Κύπρου αντέδρασε, μειώνοντας τη διαφορά με επιμέρους 11-8. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ακολούθησε μεγάλη μάχη πόντο με πόντο, με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο να επικρατεί τελικά με 48-47.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 11-11, 8-15, 11-8, 17-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ: Τσοχαταρίδης, Κόκκινος 4, Ζαμανής, Νικολούλος, 5 (1), Σιαμανής, Ρομανίδης, Κωστιαράς 16 (2), Αλεξανδρίδης 6 (1), Ανθυμιάδης 4, Τζαμπαλής 11 (2), Αθανασίου, Κουκουλής.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Βλάχος 4, Δρουμαλής 5 (1), Nouh, Κοντολούλος Μ., Καμαλακίδης 20 (3), Κοντολούλος Χ. 10, Τρίγκας, Λαμπράκης 7, Κογκορόζης, Δεσποτόπουλος 2.

