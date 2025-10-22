Champions League: Κατάπιε την Κλαμπ Μπριζ και τρομάζει κόσμο η Μπάγερν - Όλα τα αποτελέσματα σε ένα χορταστικό διήμερο

Το τέλειο ξεκίνημα της Μπάγερν στην εφετινή σεζόν, εκτείνεται πλέον στις 12 νίκες σε ισάριθμούς αγώνες όλων των διοργανώσεων. Οι Βαυαροί του Βενσάν Κομπανί νίκησαν εύκολα 4-0 τη Μπριζ (βασικός ο Τζόλης, αντικαταστάθηκε στο 80΄) και βρίσκονται στην κορυφή της League Phase του Champions League μετά την τρίτη αγωνιστική. Το 1-0 πραγματοποίησε μόλις στο 5ο λεπτό ο 17χρονος Λέναρτ Καρλ με ένα υπέροχο γκολ στο ντεμπούτο του ως βασικός στη διοργάνωση, ενώ σκόραρε και ο Χάρι Κέιν που έφτασε τα 20 σε αυτούς τους 12 αγώνες της Μπάγερν.

Ήταν μία αγωνιστική στην οποία σημειώθηκαν συνολικά 71 γκολ, σε ένα φοβερό ρεκόρ παραγωγικότητας στα χρονικά του θεσμού.

Μία από τις πέντε ομάδες της κορυφής με το απόλυτο «3 στα 3» είναι και η Ρεάλ που έκαμψε την αντίσταση της Γιουβέντους επικρατώντας 1-0 στη Μαδρίτη και σκόρερ τον Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Η Λίβερπουλ ξέσπασε στη Άιντραχτ τη οποία συνέτριψε 5-1 στη Φρανκφούρτη. Τα πάντα κρίθηκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου, όταν οι «κόκκινοι» πέτυχαν τρία γκολ, ανατρέποντας το προβάδισμα των γηπεδούχων.

Στη Λισαβόνα η Σπόρτινγκ νίκησε με ανατροπή στο τέλος 2-1 τη Μαρσέιγ, που έπαιζε με αριθμητικό μειονέκτημα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Αποβλήθηκε στην εκπνοή του ημιχρόνου ο Έμερσον με δεύτερη κίτρινη για «θέατρο»! Για τους γηπεδούχους, ο Φώτης Ιωαννίδης μπήκε στο ματς στο 66ο λεπτό, ενώ ο Γιώργος Βαγιαννίδης παρέμεινε στον πάγκο.

Στο Λονδίνο ο Άγιαξ έμεινε με 10 παίκτες από το 15΄ λόγω αποβολής του Κένεθ Τέιλορ και η Τσέλσι δεν της χαρίστηκε: (5-1) με πέντε διαφορετικούς σκόρερ. Ανάμεσά τους ο Μαρκ Γκίου (2006) και ο Εστεβάο (2007) που έγιναν οι δύο νεότεροι σκόρερ των «μπλε» στο Champions League.

Τρίτη 21/10

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 6-1

Καϊράτ-Πάφος 0-0

Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Παρί Σεν Ζερμέν 2-7

Κοπεγχάγη-Μπορούσια Ντόρτμουντ 2-4

Νιούκαστλ-Μπενφίκα 3-0

Αϊντχόφεν-Νάπολι 6-2

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Ίντερ 0-4

Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Τετάρτη 22/10

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Καραμπάγκ 3-1

Γαλατασαρά-Μπόντο/Γκλιμτ 3-1

Αταλάντα-Σλάβια Πράγας 0-0

Μπάγερν Μονάχου-Κλαμπ Μπριζ 4-0

Τσέλσι-Άγιαξ 5-1

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λίβερπουλ 1-5

Μονακό-Τότεναμ 0-0

Ρεάλ Μαδρίτης-Γιουβέντους 1-0

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μαρσέιγ 2-1