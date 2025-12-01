ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απίστευτο: Ο Ροντρίγκο έκανε αρνητικό ρεκόρ αφλογιστίας για επιθετικό στην ιστορία της Ρεάλ

Ο Ροντρίγκο έφτασε τα 30 σερί ματς χωρίς γκολ και έγραψε αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της Ρεάλ.

Η Ρεάλ άφησε δύο ακόμη βαθμούς στην έδρα της Τζιρόνα (1-1) χάνοντας την κορυφή της LaLiga και η γκέλα αυτή συνοδεύτηκε από ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ. Ο Ροντρίγκο δεν κατάφερε να βρει δίχτυα για 30ο διαδοχικό ματς και συνολικά 1339 αγωνιστικά λεπτά καταγράφοντας τη μεγαλύτερη επίδοση αφλογιστίας για φορ στα 123 χρόνια της «βασίλισσας».

Ο Βραζιλιάνος άσος ξεπέρασε τα 30 ματς αλλά με 986 λεπτά που είχε μείνει «άσφαιρος» ο Μαριάνο Ντίας, ενώ τρίτος στη λίστα, με 29 ματς και συνολικά 1.416 λεπτά χωρίς γκολ είναι ο Ράφα Μαρανιόν από το μακρινό παρελθόν.

Ο 24χρονος άσος είχε 19, 17 και 14 γκολ αντίστοιχα την προηγούμενη τριετία με τη Ρεάλ, αλλά το πιο πρόσφατο γκολ του είχε σημειωθεί στις 4 Μαρτίου 2025, όταν στο 4’ είχε ανοίξει το σκορ απέναντι στην Ατλέτικο για τους «16» του Champions League.

Διαβαστε ακομη