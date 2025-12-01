Το... μπλακ άουτ και η απόδειξη για τον στόχο που έθεσε

Η ΑΕΛ δεν κατάφερε να διατηρήσει το ισχυρό προβάδισμά της (2-0) απέναντι στον Απόλλωνα, ισοφαρίστηκε σε 2-2 και έχασε την ευκαιρία να πιάσει τους κυανόλευκους στην 6η θέση και να τονωθεί περαιτέρω η αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών. Το αποτέλεσμα, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, είναι απογοητευτικό για τους γαλαζοκίτρινους, που είδαν μια χρυσή ευκαιρία να πηγαίνει χαμένη.

Η ομάδα του Ούγκο Μαρτίνς έδειξε εξαιρετική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο και συγκεκριμένα μετά το 15’, με τον Σινγκ να σκοράρει στο 24’ με πέναλτι και τον Νατέλ να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας στην αρχή της επανάληψης.

Η ΑΕΛ είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, εξαφάνισε τα ατού των τυπικά φιλοξενούμενων και φαινόταν να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ωστόσο, μετά το δεύτερο γκολ, οι γαλαζοκίτρινοι αποσυντονίστηκαν και οι κυανόλευκοι εκμεταλλεύτηκαν το μομέντουμ.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΛ με 17 βαθμούς παραμένει στην 7η θέση, τρεις βαθμούς πίσω από τον Απόλλωνα (20).

Μπορεί οι γαλαζοκίτρινοι να έχουν έντονα στο μυαλό τους την ευκαιρία που έχασαν, όμως πρέπει να «χτίσουν» στα θετικά και ταυτόχρονα να διορθώσουν τις αδυναμίες τους. Αυτή η ομάδα απέδειξε ότι μπορεί τουλάχιστον για μια θέση στην εξάδα.