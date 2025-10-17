ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με 164 αθλητές από 24 χώρες διεξάγεται την Κυριακή (19/10) το O3 OlympusMan – Τrail Run

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με 164 αθλητές από 24 χώρες διεξάγεται την Κυριακή (19/10) το O3 OlympusMan – Τrail Run

Την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025, 164 αθλητές και αθλήτριες από Κύπρο κι άλλες 23 χώρες θα λάβουν μέρος στο O3 OlympusMan – Τrail Run 2025 , μία κορυφαία διοργάνωση ορεινού τρεξίματος που φέρει την υπογραφή της Activate Cyprus.

Ο αγώνας περιλαμβάνεται καλεντάρι της Διεθνούς Οργάνωσης Ορεινού Τρεξίματος – ΙΤRA (International Trail Run Association) και προσφέρει στους συμμετέχοντες την μοναδική ευκαιρία να συλλέξουν βαθμούς ΙTRA.

Το O3 OlympusMan – Τrail Run πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2022 στο πλαίσιο του O3 ΟlympusMan Τriathlon και από πέρσι διεξάγεται σε ξεχωριστή ημερομηνία από το O3 ΟlympusMan Τriathlon που φέτος είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 8 Νοεμβρίου.

Την ερχόμενη Κυριακή στις διαδρομές στο πανέμορφο δάσος του Τροόδους θα δοκιμαστούν στο O3 OlympusMan – Τrail Run αθλητές από Κύπρο, Σουηδία, Ρωσία, Αμερική, Αγγλία, Ελλάδα, Λευκορωσία, Σλοβακία, Ισραήλ, Αυστρία, Πολωνία, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Βουλγαρία, Παραγουάη, Αρμενία, Σερβία, Σλοβενία, Γαλλία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία και Νέα Ζηλανδία.

Όλες οι διαδρομές του αγώνα περνάνε από πανέμορφα τοπία της περιοχής, όπως ο καταρράκτης των Καληδονίων και τα μονοπάτια της φύσης Καννούρες, Αταλάντη, Άρτεμις και Ψηλό Δεντρό, μέχρι οι αθλητές να φθάσουν στην ψηλότερη κορυφή της Κύπρου, τον Όλυμπο.

Oι 33 από τους 164 συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στην μεγαλύτερη απόσταση, την O3 ΟlympusMan Ultra των 72χλμ, για την οποία η εκκίνηση θα δοθεί στις 05:00 το πρωί της Κυριακής. Αργότερα, στις 07:45 θα αρχίσουν την προσπάθειά τους οι αθλητές του Ο3 ΟlympusMan Marathon+, απόστασης 47χλμ και στις 10:00 αυτοί του O3 ΟlympusMan Classic, που είναι απόστασης ίσης με ενός ημιμαραθωνίου (21χλμ).

Μία από τις καινοτομίες του φετινού αγώνα είναι η διεξαγωγή του Adventure Trail Run. Πρόκειται για διαδρομή 10χλμ, για την οποία η εκκίνηση θα δοθεί στις 11:00, με τη συμμετοχή ατόμων που επιθυμούν να ζήσουν την εμπειρία του ορεινού τρεξίματος στο Τρόοδος και παράλληλα να βιώσουν την μοναδική εμπειρία – που είναι και ο κοινός στόχος σε όλες τις κατηγορίες – για τερματισμό στη ψηλότερη κορυφή της Κύπρου, το Τρόοδος.

Σημειώνεται ότι δυο βαθμούς ΙΤRA διεκδικούν οι συμμετέχοντες στην κατηγορία O3 ΟlympusMan Marathon+ και τρεις οι αθλητές που λαμβάνουν μέρος O3 ΟlympusMan Ultra.

Το O³lympusMan – Τrail Run στηρίζουν η ΕΤΑΠ Τροόδους, το Cyclo Shop, τα συμπληρώματα ΝΑΜEDSPORTS, η ασφαλιστική Atlantic και το Troodos Hotel.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.activatecyprus.com/o3-olympusman-trail-run.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πράσινη μαγεία στην Πόλη!

EUROLEAGUE

|

Category image

Φοβερή ανατροπή με... τετράποντο στο φινάλε και 3/3 για τον Διγενή

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

«Λύθηκαν τα πόδια μας μετά το δεύτερο γκολ»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Το κυπριακό πρωτάθλημα έδωσε την ευκαιρία να παραμείνω πεινασμένος…»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Άξιζε τη νίκη η Πάφος, δεν θέλω να σχολιάσω την απόφαση του διαιτητή»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νέα τεσσάρα της Πάφος FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έριξε τεσσάρα και πάει ανετότατη στο Καζακστάν!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αποφασιστικότητα αλλά και επίγνωση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Γι' αυτό ακυρώθηκε το τέρμα του Εθνικού από έναν πρώην της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο γκολ του Νταβίντ Λουίζ στην Κύπρο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έφθασε τις 100 ο ΜVP

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σωτηρίου ή Ντράζιτς;

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για Sabbianco Ανόρθωση και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Χαντμπολ

|

Category image

Με αυτούς αρχίζει η Πάφος FC κόντρα στον Εθνικό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η εξάδα που ήταν και στα εφτά

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη