Με 164 αθλητές από 24 χώρες διεξάγεται την Κυριακή (19/10) το O3 OlympusMan – Τrail Run

Την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2025, 164 αθλητές και αθλήτριες από Κύπρο κι άλλες 23 χώρες θα λάβουν μέρος στο O3 OlympusMan – Τrail Run 2025 , μία κορυφαία διοργάνωση ορεινού τρεξίματος που φέρει την υπογραφή της Activate Cyprus.

Ο αγώνας περιλαμβάνεται καλεντάρι της Διεθνούς Οργάνωσης Ορεινού Τρεξίματος – ΙΤRA (International Trail Run Association) και προσφέρει στους συμμετέχοντες την μοναδική ευκαιρία να συλλέξουν βαθμούς ΙTRA.

Το O3 OlympusMan – Τrail Run πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2022 στο πλαίσιο του O3 ΟlympusMan Τriathlon και από πέρσι διεξάγεται σε ξεχωριστή ημερομηνία από το O3 ΟlympusMan Τriathlon που φέτος είναι προγραμματισμένο να γίνει στις 8 Νοεμβρίου.

Την ερχόμενη Κυριακή στις διαδρομές στο πανέμορφο δάσος του Τροόδους θα δοκιμαστούν στο O3 OlympusMan – Τrail Run αθλητές από Κύπρο, Σουηδία, Ρωσία, Αμερική, Αγγλία, Ελλάδα, Λευκορωσία, Σλοβακία, Ισραήλ, Αυστρία, Πολωνία, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Βουλγαρία, Παραγουάη, Αρμενία, Σερβία, Σλοβενία, Γαλλία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία και Νέα Ζηλανδία.

Όλες οι διαδρομές του αγώνα περνάνε από πανέμορφα τοπία της περιοχής, όπως ο καταρράκτης των Καληδονίων και τα μονοπάτια της φύσης Καννούρες, Αταλάντη, Άρτεμις και Ψηλό Δεντρό, μέχρι οι αθλητές να φθάσουν στην ψηλότερη κορυφή της Κύπρου, τον Όλυμπο.

Oι 33 από τους 164 συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος στην μεγαλύτερη απόσταση, την O3 ΟlympusMan Ultra των 72χλμ, για την οποία η εκκίνηση θα δοθεί στις 05:00 το πρωί της Κυριακής. Αργότερα, στις 07:45 θα αρχίσουν την προσπάθειά τους οι αθλητές του Ο3 ΟlympusMan Marathon+, απόστασης 47χλμ και στις 10:00 αυτοί του O3 ΟlympusMan Classic, που είναι απόστασης ίσης με ενός ημιμαραθωνίου (21χλμ).

Μία από τις καινοτομίες του φετινού αγώνα είναι η διεξαγωγή του Adventure Trail Run. Πρόκειται για διαδρομή 10χλμ, για την οποία η εκκίνηση θα δοθεί στις 11:00, με τη συμμετοχή ατόμων που επιθυμούν να ζήσουν την εμπειρία του ορεινού τρεξίματος στο Τρόοδος και παράλληλα να βιώσουν την μοναδική εμπειρία – που είναι και ο κοινός στόχος σε όλες τις κατηγορίες – για τερματισμό στη ψηλότερη κορυφή της Κύπρου, το Τρόοδος.

Σημειώνεται ότι δυο βαθμούς ΙΤRA διεκδικούν οι συμμετέχοντες στην κατηγορία O3 ΟlympusMan Marathon+ και τρεις οι αθλητές που λαμβάνουν μέρος O3 ΟlympusMan Ultra.

Το O³lympusMan – Τrail Run στηρίζουν η ΕΤΑΠ Τροόδους, το Cyclo Shop, τα συμπληρώματα ΝΑΜEDSPORTS, η ασφαλιστική Atlantic και το Troodos Hotel.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.activatecyprus.com/o3-olympusman-trail-run.