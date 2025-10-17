Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για Sabbianco Ανόρθωση και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο, 18-19 Οκτωβρίου, η εκπροσώπηση της κυπριακής χειροσφαίρισης στην Ευρώπη, με την πρώτη εμφάνιση της Sabbianco Aνόρθωση στη φετινή περίοδο και τη ρεβάνς του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Αμφότερες οι ομάδες αγωνίζονται στον β’ προκριματικό γύρο του EHF European Cup Ανδρών 2025-26.

Η νταμπλούχος των τελευταίων πέντε χρόνων, Sabbianco Aνόρθωση, θα δώσει τους δυο αγώνες της απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο και το Αθλητικό Κέντρο «Κίτιον». Η πρώτη αναμέτρηση θα γίνει το βράδυ του Σαββάτου (18/10, 21:00 με τυπικά φιλοξενούμενη την ομάδα της Αμμοχώστου, ενώ την επόμενη ημέρα (19/10, 20:00) θα γίνει η ρεβάνς για να ξεκαθαρίσει η πρόκριση στην επόμενη φάση.

Όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, η αποστολή της ομάδας βρίσκεται στην Εσθονία, όπου το απόγευμα του Σαββάτου (18/10, 17:00) στη Mesikäpa Hall θα δώσει το δεύτερο παιχνίδι απέναντι στην Πόβλα Σέρβιτι. Οι Εσθονοί έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση, καθώς είχαν επικρατήσει με 31-23 στον αγώνα που έγινε στην Κύπρο.

Θυμίζουμε ότι στην ίδια διοργάνωση, στην πρώτη φάση, είχε αγωνιστεί και ο Παρνασσός, ενώ στην κατηγορία γυναικών έλαβε μέρος, στον δεύτερο γύρο, η νταμπλούχος ομάδα των CyView Λατσιών.