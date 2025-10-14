ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στις 3 Νοεμβρίου η ετήσια εκδήλωση του Βραβείου Πολιτιστικής, Αθλητικής και Κοινωνικής Προσφοράς «Κυριάκος Πίσσης»

Συνδιοργανωτές η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, ο Δήμος Στροβόλου και η οικογένεια του αείμνηστου Κυριάκου Πίσση

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, ο Δήμος Στροβόλου και η οικογένεια του μακαριστού Κυριάκου Πίσση συνδιοργανώνουν για τρίτη συνεχή χρονιά την εκδήλωση τιμής εις μνήμην του εκλιπόντος. Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου (19:00) στην αίθουσα «ΟΠΑΠ - Ευ Αγωνίζεσθαι» του Ολυμπιακού Μεγάρου και τίθεται υπό την αιγίδα της ΚΟΕ.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου Βραβείου Πολιτιστικής, Αθλητικής και Κοινωνικής Προσφοράς «Κυριάκος Πίσσης», που καθιερώθηκε πλέον ως θεσμός με σκοπό να αναδεικνύει και να τιμά προσωπικότητες και φορείς με σημαντική συνεισφορά στην κοινωνία. Ο Κυριάκος Πίσσης υπήρξε δημότης Στροβόλου με διακεκριμένη προσφορά στον αθλητισμό και την κοινωνία.

Το φετινό βραβείο θα απονεμηθεί στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και στον κ. Γιώργο Χρυσοστόμου, τέως Πρεσβευτή «Fair Play», για την καταλυτική προσφορά τους στον αθλητισμό και την στήριξη στο «Ευ Αγωνίζεσθαι» και την κοινωνία. Θα απονεμηθεί επίσης ειδική διάκριση στον αθλητή του μπάντμιντον Μάρκο Σαββίδη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στοιυς Παγκόσμιους Αγώνες Κωφών Νέων.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο δημοσιογράφος κ. Σάββας Κοσιάρης.

•           Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει ευχαριστίες προς τον Medical Diagnosis Partner της, Όμιλο Βιοϊατρική, για τη συνεργασία και την στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

 

