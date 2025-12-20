Αυτό που φταίει στον Εθνικό και το ματς με την Ομόνοια

Οι συνεχόμενες ήττες του Εθνικού, που έφεραν και την αποδέσμευση του Ίγκορ Ανγκελόφσκι έχουν «όνομα». Και αυτό είναι η άμυνα. Η μεγάλη ευθύνη βαραίνει την άμυνα που στις έξι συνεχόμενες ήττες δέχεται γκολ με την «μυρωδιά». Τα 44 γκολ που δέχθηκε δείχνουν του λόγου το αληθές.

Στα τρία τελευταία συνεχόμενα εξάποντα παιχνίδια που ηττήθηκε από Ομόνοια Αραδίππου, τον Ολυμπιακό και τον Ακρίτα ο Εθνικός δέχθηκε 7 γκολ. Σχεδόν όλα από σοβαρά ατομικά λάθη.

Ολυμπιακό και Ομόνοια Αραδίππου

Στα παιχνίδια με Ομόνοια Αραδίππου και Ολυμπιακό ο Εθνικός έχασε δύσκολα. Με τον Ολυμπιακό δέχθηκε ένα γκολ από ατομικό λάθος και έχασε το παιχνίδι. Στο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου δέχθηκε και πάλι τρία γκολ από σοβαρά ατομικά λάθη.

Εύκολα από Ακρίτα

Με τον Ακρίτα ο Εθνικός έχασε εύκολα. Η άμυνα έμπαζε από παντού και δέχθηκε ξανά τρία εύκολα γκολ. Άρα κάτι που επαναλαμβάνεται παύει από το να είναι σύμπτωση. Όταν παίζεις εξάποντα παιχνίδια και δέχεσαι τρία γκολ τότε δεν μπορείς να πάεις πουθενά.

Ο νέος τεχνικός

Ο νέος προπονητής θα έχει πολλά να κάνει για να βελτιώσει την άμυνα. Πάντως ο Ανγκελόφσκι έπαιξε και με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και με δύο και το πρόβλημα δεν λύθηκε. Μέχρι τώρα στην άμυνα χρησιμοποιήθηκαν οι Ψάλτης, Οφόρι, Λομοτέι, Αγγελόπουλος, Μπαχανά, Πεχλιβάνης και Δημητρίου.

Στο μεταξύ οι Πιντσέλι και Πογιατζιής συνεχίζουν την προετοιμασία της ομάδας για τον αγώνα της Δευτέρας με την Ομόνοια στο ΓΣΠ.