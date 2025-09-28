Με ανατροπή το πρώτο τρίποντο της Άστον Βίλα

Της πήρε έξι αγωνιστικές, αλλά τελικά η Άστον Βίλα το πήρε το πρώτο της τρίποντο στη φετινή Premier League. Λίγες ημέρες μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της στο Europa League, η ομάδα του Έμερι ήξερε πως έχει απόλυτη ανάγκη μια νίκη και εντός των συνόρων και την πέτυχε «λυγίζοντας» με ανατροπή τη Φούλαμ (3-1) στο Μπέρμιγχαμ. Έτσι, ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, με τους Λονδρέζους να πέφτουν στη 10η.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που μπήκαν πολύ καλύτερα στο ματς και μόλις στο 3ο λεπτό μπόρεσαν να παγώσουν το «Villa Park» ανοίγοντας το σκορ με κεφαλιά του Ραούλ Χιμένες μετά από κόρνερ. Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα έψαξε και το δεύτερο τέρμα και θα μπορούσε να το βρει από την άσπρη βούλα, όμως δις ο ρέφερι Μάντλεϊ και το VAR δεν έκριναν πως υπήρχαν παραβάσεις σε μαρκάρισμα του Μαρτίνες στον Κινγκ και χέρι του Κας, προκαλώντας έντονες - και μάλλον δικαιολογημένες τουλάχιστον για το χέρι - διαμαρτυρίες.

Κόντρα στη ροή του ματς, στο 37', ο Γουότκινς έδωσε απαντήσεις στην κακή του φόρμα και με όμορφή λόμπα ισοφάρισε και στις αρχές του δεύτερου μέρους οι Villans τελείωσαν το ματς. Στο 49' ο ΜακΓκιν με ωραίο σουτ εκτός περιοχής έκανε την ανατροπή και δύο λεπτά μετά ο Μπουεντία από κοντά κλείδωσε από νωρίς το τρίποντο και ανάγκασε τη Φούλαμ να φύγει με άδεια χέρια από το παιχνίδι.

gazzetta.gr