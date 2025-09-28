ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με ανατροπή το πρώτο τρίποντο της Άστον Βίλα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με ανατροπή το πρώτο τρίποντο της Άστον Βίλα

Το πρώτο της τρίποντο στην Premier League πανηγύρισε η Άστον Βίλα που γύρισε τούμπα το ματς κόντρα στη Φούλαμ (3-1), την έβγαλε νοκ-άουτ μέσα σε λίγα λεπτά και... άναψε τη μηχανή της και στην Αγγλία.

Της πήρε έξι αγωνιστικές, αλλά τελικά η Άστον Βίλα το πήρε το πρώτο της τρίποντο στη φετινή Premier League. Λίγες ημέρες μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της στο Europa League, η ομάδα του Έμερι ήξερε πως έχει απόλυτη ανάγκη μια νίκη και εντός των συνόρων και την πέτυχε «λυγίζοντας» με ανατροπή τη Φούλαμ (3-1) στο Μπέρμιγχαμ. Έτσι, ανέβηκε στην 17η θέση της βαθμολογίας, με τους Λονδρέζους να πέφτουν στη 10η.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που μπήκαν πολύ καλύτερα στο ματς και μόλις στο 3ο λεπτό μπόρεσαν να παγώσουν το «Villa Park» ανοίγοντας το σκορ με κεφαλιά του Ραούλ Χιμένες μετά από κόρνερ. Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα έψαξε και το δεύτερο τέρμα και θα μπορούσε να το βρει από την άσπρη βούλα, όμως δις ο ρέφερι Μάντλεϊ και το VAR δεν έκριναν πως υπήρχαν παραβάσεις σε μαρκάρισμα του Μαρτίνες στον Κινγκ και χέρι του Κας, προκαλώντας έντονες - και μάλλον δικαιολογημένες τουλάχιστον για το χέρι - διαμαρτυρίες.

Κόντρα στη ροή του ματς, στο 37', ο Γουότκινς έδωσε απαντήσεις στην κακή του φόρμα και με όμορφή λόμπα ισοφάρισε και στις αρχές του δεύτερου μέρους οι Villans τελείωσαν το ματς. Στο 49' ο ΜακΓκιν με ωραίο σουτ εκτός περιοχής έκανε την ανατροπή και δύο λεπτά μετά ο Μπουεντία από κοντά κλείδωσε από νωρίς το τρίποντο και ανάγκασε τη Φούλαμ να φύγει με άδεια χέρια από το παιχνίδι.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Γερεμέγεφ «λύτρωσε» τον Παναθηναϊκό στο 90’+5’ και του χάρισε «χρυσό» διπλό στο Αγρίνιο

Ελλάδα

|

Category image

Αυτοχειρία ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, ισοφαρίστηκε από το 3-1

Ελλάδα

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι δυο «αιώνιοι» άρπαξαν τα χέρια με Άρη και Πάφο FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αταμάν: «Τρέλα, ξοδεύουν 80 εκατομμύρια για έναν παίκτη, για να πάρουν το πρωτάθλημα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το ρεκόρ που μοιράζεται η Σεβίλλη του Αλμέιδα με Μπαρτσελόνα με Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γι' αυτό δεν πήρε Στεπίνσκι, Ντράζιτς και Αντερέγκεν η ΑΕΛ και... το «μισό εκατ. για Μαέ»

ΑΕΛ

|

Category image

Το παιχνίδι που χάλασε την χημεία Τραμετσάνι-παικτών

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο πρόεδρος της ΑΕΛ ανάφερε όσα έγιναν για να πάει ο Ανδρέου στην Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το «γύρισε» κι ανέβηκε μόνη πρώτη η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατροπάρα στο 90+6΄ για την Άρσεναλ πριν τον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι υπέταξε ο ΑΠΟΕΛ τον Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Aπάντησε αρνητικά ο Κέρκεζ, αλλά καταλήγει εντός των ωρών σε προπονητή η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πεντάρα της αφηνιασμένης Ομόνοιας στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ταπεινά και με δουλειά»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πάλι μέρα των φιλοξενουμένων στη β' κατηγορία και νέα εικόνα στα ψηλά

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη