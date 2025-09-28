ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απέδρασε από τη Μαδρίτη με σούπερ Βλαχοδήμο η Σεβίλλη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Απέδρασε από τη Μαδρίτη με σούπερ Βλαχοδήμο η Σεβίλλη

Με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να την κρατάει όρθια στα δύσκολα και με γκολ νίκης στο φινάλε, η Σεβίλλη του Αλμέιδα πήρε τη νίκη με 1-0 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο κι ανέβηκε 8η στη La Liga.

Επιστροφή στις νίκες για τη Σεβίλλη με την υπογραφή του Οδυσσέα Βλαχοδήμου! Ο Έλληνας γκολκίπερ ύψωσε τείχος και κράτησε όρθια την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα με κρίσιμες αποκρούσεις στις επιθέσεις της Ράγιο Βαγιεκάνο και της έδωσε την ευκαιρία να αντεπιτεθεί με γκολ στο φινάλε και να αποδράσει από τη Μαδρίτη με νίκη 1-0 που την ανέβασε στην 8η θέση της La Liga.

Αρχικά ο Έλληνας γκολκίπερ είχε την απάντηση σε εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Αλβάρο Γκαρθία στο 48΄, ενώ στιγμές αργότερα κράτησε το μηδέν με απίστευτη διπλή επέμβαση. Αρχικά έδιωξε το μακρινό σουτ του Ράσιου, ενώ στην επαναφορά είπε όχι με τα πόδια στο δυνατό τελείωμα του Σις για να κρατήσει το 0-0.

Κι αφού η Βαγιεκάνο δεν μπορούσε να βρει τρόπο να νικήσει τον Βλαχοδήμο, η Σεβίλλη την τιμώρησε και άνοιξε το σκορ με γκολ του Κάρμονα στο 87΄. Για να συλλέξει το τρίποντο πάντως χρειάστηκε και πάλι η συνδρομή του Βλαχοδήμου που στις καθυστερήσεις νίκησε τον Καμέγιο στο τετ-α-τετ και χάρισε τη νίκη στο σύνολο του Αλμέιδα.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Γερεμέγεφ «λύτρωσε» τον Παναθηναϊκό στο 90’+5’ και του χάρισε «χρυσό» διπλό στο Αγρίνιο

Ελλάδα

|

Category image

Αυτοχειρία ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, ισοφαρίστηκε από το 3-1

Ελλάδα

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι δυο «αιώνιοι» άρπαξαν τα χέρια με Άρη και Πάφο FC

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αταμάν: «Τρέλα, ξοδεύουν 80 εκατομμύρια για έναν παίκτη, για να πάρουν το πρωτάθλημα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το ρεκόρ που μοιράζεται η Σεβίλλη του Αλμέιδα με Μπαρτσελόνα με Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γι' αυτό δεν πήρε Στεπίνσκι, Ντράζιτς και Αντερέγκεν η ΑΕΛ και... το «μισό εκατ. για Μαέ»

ΑΕΛ

|

Category image

Το παιχνίδι που χάλασε την χημεία Τραμετσάνι-παικτών

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο πρόεδρος της ΑΕΛ ανάφερε όσα έγιναν για να πάει ο Ανδρέου στην Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Το «γύρισε» κι ανέβηκε μόνη πρώτη η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατροπάρα στο 90+6΄ για την Άρσεναλ πριν τον Ολυμπιακό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι υπέταξε ο ΑΠΟΕΛ τον Απόλλωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Aπάντησε αρνητικά ο Κέρκεζ, αλλά καταλήγει εντός των ωρών σε προπονητή η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πεντάρα της αφηνιασμένης Ομόνοιας στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε ταπεινά και με δουλειά»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πάλι μέρα των φιλοξενουμένων στη β' κατηγορία και νέα εικόνα στα ψηλά

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη